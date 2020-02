Resumo: Sporar e Plata marcam na vitória do Sporting sobre o Boavista

Sporar, aos 13 minutos, abriu o ativo de cabeça, após assistência de Plata, que fechou o resultado aos 42, com o jovem equatoriano a destacar-se na partida, naquela que foi apenas a sua segunda aparição como titular na formação de Silas.

O Boavista foi a primeira equipa a tentar acertar na baliza contrária, no entanto, bastou um remate para o Sporting abrir o ativo, por Sporar, aos 13 minutos, que aproveitou um livre bem medido de Plata pela direita para rematar sem hipóteses para Helton Leite, fazendo o seu primeiro golo no campeonato, depois de se estrear a marcar pelos 'leões' a meio da semana, na Liga Europa.









Pouco antes do intervalo, o jovem Plata, de apenas 19 anos, materializou a sua boa exibição através de um remate de primeira, aos 42, ao aproveitar um corte a um cruzamento de Borja, e repetiu o feito de Sporar, fazendo o seu primeiro golo na I Liga.









Na segunda parte, sem precisar de correr muito, o Sporting conseguiu sempre controlar a partida, face a uma boa organização coletiva, apenas com uma tentativa de longe por parte dos boavisteiros, aos 62, num livre direto, do capitão Carraça, a pôr à prova Luís Maximiano.Plata, apesar de mais discreto na segunda parte, continuou a mostrar laivos de qualidade e, numa boa arrancada aos 63, o Sporting protestou uma possível grande penalidade, que mereceu intervenção do videoárbitro. Após quase quatro minutos de análise, o árbitro Nuno Almeida manteve a decisão e assinalou canto.

A terceira vitória caseira consecutiva para o campeonato permite ao Sporting ascender provisoriamente ao terceiro lugar, com 39 pontos, enquanto o Boavista permanece no nono posto, com 28.