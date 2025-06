Ricardo Costa analisa virtudes do andebol do Sporting

Ao renovar as conquistas da Liga, Taça de Portugal e Supertaça, o emblema leonino reforçou a hegemonia no panorama luso, bem evidenciada por uma fase final de campeonato totalmente vitoriosa.”, afirmou, em entrevista à Lusa.Ao percurso interno imaculado juntou-se uma prestação europeia histórica, com os comandados de Ricardo Costa a alcançarem, de forma inédita, os quartos de final da Liga dos Campeões – a melhor campanha de sempre de uma equipa portuguesa desde a reformulação do formato da prova, em 1994.”, avaliou.Ainda assim, o técnico garante que o sucesso recente não coloca o Sporting num patamar inalcançável face aos rivais, destacando a valia de FC Porto e Benfica como concorrentes diretos na luta pelos troféus.Quando assumiu o comando do Sporting, em 2021, levando consigo os filhos Kiko e Martim Costa, tinha em mente construir um plantel jovem, à sua imagem, capaz de dominar as competições a médio prazo, mas admite que não esperava que o processo evoluísse de forma tão eficaz.”, recordou.No ano em que se disputou o Mundial, com o histórico quarto lugar da seleção portuguesa, Kiko foi eleito melhor jogador jovem, enquanto Martim integrou o "sete" ideal da competição – momentos de orgulho para Ricardo Costa, não só enquanto treinador, mas também como pai.”, lembrou.