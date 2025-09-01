Ricardo Esgaio deixa Sporting e ruma à Turquia
Ricardo Esgaio está de saída do Sporting. O jogador já foi anunciado pelo Karagumruk, da Turquia, para as próximas duas temporadas.
O lateral direito deixa assim o Sporting depois de ter feito a formação pelos Leões e de ter representado o clube de Alvalade durante várias épocas (pelo meio passou pela Académica e Sporting de Braga).
O jogador de 32 anos fez mais 190 jogos pelos bicampeões, tendo marcado dois golos e feito 19 assistências. Conquistou dois campeonatos, três Taças de Portugal, duas Taças da Liga e uma Supertaça.
O clube de Alvalade despediu-se do jogador nas redes sociais.
Um legado que fica para sempre na nossa história ✍️— Sporting CP (@SportingCP) September 1, 2025
Obrigado, Esgaio 🙌 pic.twitter.com/bkwLnVBdlB
Tópicos