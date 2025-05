Ricardo Esgaio falha resto da época por castigo

De acordo com o mapa de castigos divulgado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o defesa direito foi sancionado por injúrias e ofensas à reputação cometidas no sábado, durante e já depois do empate dos "leões" na casa dos encarnados (1-1), na 33.ª ronda do campeonato, que adiou a entrega do título.



Suplente não utilizado no dérbi lisboeta, Esgaio voltou-se para adeptos do Benfica e fez gestos obscenos aos 63 minutos, após o golo da igualdade das "águias", sendo que, no final, seria expulso com cartão vermelho direto, ao deslocar-se ao centro do relvado e dirigir-se com ofensas ao argentino Nicolás Otamendi, defesa central e capitão do rival.



O lateral, que completa 32 anos esta sexta-feira, cumprirá um dos jogos de suspensão na receção ao Vitória de Guimarães, no sábado, para a 34.ª e decisiva jornada, que poderá garantir o 21.º título do Sporting e o primeiro bicampeonato leonino em 71 anos, ficando ainda ausente do reencontro com o Benfica na final da Taça de Portugal, em 25 de maio.



Esgaio foi também punido com 1.530 euros de multa pelo CD da FPF, que instaurou um processo disciplinar ao Benfica, cujos motivos não foram detalhados, mas podem estar relacionados com a invasão do terreno de jogo por parte de um adepto do Benfica para confrontar a equipa de arbitragem chefiada por João Pinheiro a seguir ao final do dérbi.



A partida rendeu um total de 36.052 euros em coimas aos dois clubes, dos quais 28.736 euros foram aplicados às "águias", devido ao arremesso de objeto sem reflexo no jogo, o uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos, o comportamento incorreto do público, a utilização de aparelhagem sonora e a entrada e permanência de objeto não autorizado.



Já os "leões" pagarão 7.316 euros, tendo em conta o atraso no reinício do jogo, o uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos e o comportamento incorreto do público na partida, que manteve o detentor do troféu no primeiro lugar da I Liga antes da derradeira jornada.