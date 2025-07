Ricardo Mangas vai assinar pelo Sporting

"Estou muito feliz, muito feliz mesmo", afirmou o lateral-esquerdo, que está, desta maneira, a um curto passo de consumar o regresso ao futebol português, apenas um ano depois de ter sido adquirido pelo Spartak Moscovo ao Vitória SC, a troco de uma verba na ordem dos dois milhões de euros.



Rui Borges conhece bem o jogador de 27 anos de idade, visto que o orientou, não só em Guimarães, como também no Mirandela, numa fase precoce da carreira de ambos, pelo que, agora, terá a oportunidade de o reencontrar, em Alvalade.



Ao que tudo indica, a direção liderada por Frederico Varandas irá investir qualquer coisa como 300 mil euros na contratação do algarvio, podendo esta verba ascender a um milhão de euros, mediante o cumprimento de objetivos de natureza individual e coletiva.



Longo percurso



Ricardo Mangas pode sentir o que é ser jogador do Sporting já na próxima quinta-feira, pelas 20h45 (hora de Portugal Continental), caso Rui Borges opte por convocá-lo para o dérbi lisboeta da Supertaça Cândido de Oliveira, perante o Benfica, no Estádio do Algarve.



O canhoto conhece bem os eternos rivais do novo clube, visto que foi um dos clubes pelo qual passou, durante a formação, entre 2010 e 2016. Pelo meio, somou, ainda, passagens por Nazarenos, Marítimo Olhanense, Ferreiras, CB Portimão, Tondela, Mirandela e Desportivo das Aves.



Já enquanto sénior, representou, ainda, Boavista, Bordeaux, Vitória SC e, mais recentemente, Spartak Moscovo. A experiência russa acabou, de resto, por não correr da melhor maneira, uma vez que, no espaço de um ano, foi utilizado em apenas 18 jogos, ao cabo dos quais somou dois golos.