Ricardo Oliveira avança para presidência do Sporting para inovar na gestão

A entrega desta candidatura, hoje formalizada pelas 19:30, foi feita por Carlos Anjos, ex-inspetor-chefe da Polícia Judiciária, e não contou com a presença de Ricardo Oliveira. Contudo, os traços gerais das ideias deste gestor, de 51 anos, foram deixados claros.

"Nós vamos discutir ideias e acima de tudo a gestão do Sporting. Não poderemos discutir a gestão desportiva, porque estamos a ganhar e, em equipa que ganha, não se mexe, porque felizmente estamos a ganhar em todo o lado. Quanto à gestão, temos outras ideias, temos ideias novas e são essas ideias que Ricardo Oliveira vai querer discutir com toda à gente e é com elas que se vai apresentar a jogo, para que os sportinguistas saibam que podem contar com mais um sócio que tem tudo para dar para o Sporting", disse.

Sem se alongar, Carlos Anjos levantou a `ponta do véu` da candidatura, que terá como lema `Futuro com garra`.

"As ideias passam por inovar na gestão do Sporting e na questão financeira do Sporting. O desporto em Portugal, o futebol principalmente, vive um problema financeiro. Temos os nossos problemas com as questões da SAD, com as questões VMOC`s, com a forma como as gerimos. Mas isso não é coisa para um mandatário falar, mas o candidato à presidência da direção debater essas ideias com os outros candidatos", considerou.

Pautado no discurso, Carlos Anjos deixou claro que Ricardo Oliveira não parte para as eleições com o intuito de dividir o Sporting, mas claramente para o reforçar.

"Esperamos que a candidatura de Ricardo Oliveira venha para discutir ideias e para ganhar. Temos um projeto para o Sporting, tal como os outros dois candidatos. Achamos que o melhor é o nosso. Vimos para enriquecer o debate, uma discussão entre sportinguistas. Não é uma campanha contra ninguém. Quer ser a favor do Sporting. Trazemos as nossas ideias e é com elas que vamos a jogo e queremos que os sportinguistas em março nos julguem", rematou.

Além de Ricardo Oliveira, presidente da Federação Portuguesa de Padel, concorrem também para os órgãos sociais do Sporting o atual líder dos `leões`, Frederico Varandas, e Nuno Sousa. As eleições estão marcadas para o próximo dia 05 de março.