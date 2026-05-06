Ricky van Wolfswinkel termina carreira no final da época
O futebolista neerlandês Ricky van Wolfswinkel, antigo avançado do Sporting e atualmente no Twente, vai, aos 37 anos, terminar a carreira no final da atual temporada, anunciou hoje o clube da cidade de Enschede.
“Ricky van Wolfswinkel vai terminar a sua brilhante carreira no futebol após esta temporada. Van Wolfswinkel anunciou isso mesmo na manhã desta quarta-feira numa mensagem de vídeo especial para os adeptos. O avançado de 37 anos joga no Twente desde 2021 e realizou mais de 630 jogos profissionais ao longo da sua carreira”, lê-se numa nota publicada no site do clube.
“Quero terminar a época muito bem”, afirma Ricky van Wolfswinkel. “Quero deixar o futebol nas próximas semanas com a melhor sensação possível. Ainda há muito pelo que lutar nos próximos jogos.”
O avançado passou pelo Sporting entre 2011 e 2013 e assinou 45 golos em 88 jogos pelos ‘leões’.
Ricky van Wolfswinkel, que chegou a ser internacional pelos Países Baixos por duas vezes, depois passou ainda por Norwich City, Saint-Étienne, Bétis e Basileia antes de ingressar no Twente.
Antes, o avançado fez a sua formação e iniciou a carreira no Vitesse, passando depois pelo Utrecht antes de chegar a Alvalade.
O jogador tem ainda mais dois jogos até pendurar as chuteiras, numa altura em que o Twente, quinto classificado, ainda luta pelo acesso à Liga dos Campeões no campeonato neerlandês.
Quando estava ao serviço do Basileia, em agosto 2019, Ricky van Wolfswinkel foi diagnosticado com um aneurisma cerebral e esteve cerca de um ano parado, até regressar aos relvados em junho de 2020.
(Ccin Lusa)