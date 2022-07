Rochinha diz que jogar no Sporting é o "passo certo" na carreira

“É uma alegria muito grande. Este era o passo certo na minha carreira, estou muito feliz por pertencer a esta equipa e a esta família. Agora, cabe-me dar tudo no dia-a-dia para ajudar o grupo ao máximo. Este é, sem dúvida, o maior desafio da minha carreira”, disse o jogador de 27 anos, citado pelos meios de comunicação do clube.



O Sporting anunciou hoje, oficialmente, a contratação de Rochinha, proveniente do Vitória de Guimarães, para as próximas quatro temporadas, até junho de 2026, cujo contrato inclui uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.



Rochinha confessa que ficou logo entusiasmado quando lhe colocaram a possibilidade de ir para Alvalade e agora quer corresponder às expectativas dos adeptos sportinguistas.



“Espero que daqui a uns tempos os sportinguistas digam que foi bom para eles também. O Sporting é o clube com o nível mais elevado entre os que já representei e espero corresponder às expectativas. Quero ajudar o plantel a conseguir os seus objetivos”, disse Rochinha.



O extremo, que terminou a sua formação no Benfica, depois de ter jogado também no Boavista, Feirense e FC Porto nos escalões jovens, alinhou na equipa B dos ‘encarnados’ na época 2014/15, sendo nessa temporada emprestado aos ingleses do Bolton.



Seguiu depois para os belgas do Standard Liège e, na época seguinte, em 2016/17, transferiu-se para o Boavista, clube onde permaneceu até meio de 2018/19, quando foi contratado pelo Vitória de Guimarães.



Rochinha, que terminava contrato com os vimaranenses no próximo ano, foi um elemento importante nas três épocas e meia em que esteve no clube, somando 122 jogos pelo Vitória Guimarães, com 19 golos e 17 assistências nas diferentes competições.



O jogador, que foi internacional pelas seleções de sub-19 e sub-17 de Portugal, esteve em 36 jogos dos minhotos na última época e apontou sete golos.



Rochinha é a quarta contratação do Sporting para a nova época, depois do defesa neerlandês Jeremiah St. Juste, do médio japonês Morita e do guarda-redes uruguaio Franco Israel.