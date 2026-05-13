Sporting
Futebol Nacional
Rodrigo Zalazar vai ser jogador do Sporting
O médio uruguaio, de 26 anos, deixa o Braga e ruma para Alvalade. Os leões vão pagar 30 milhões de euros pela transferência.
Hoje será dia dos habituais exames médicos.
O Benfica tinha mostrado interesse no jogador mas o Sporting assegurou a contratação do uruguaio.
Zalazar esteve três anos no Braga e esta época marcou 23 golos pelo clube minhoto em todas as competições.
O Benfica tinha mostrado interesse no jogador mas o Sporting assegurou a contratação do uruguaio.
Zalazar esteve três anos no Braga e esta época marcou 23 golos pelo clube minhoto em todas as competições.