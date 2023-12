Rúben Amorim analisou o Portimonense e muito mais

"O Daniel treinou hoje (sexta-feira) e é opção. Viktor [Gyökeres] não tem querer, tem uma cláusula, está tudo bem. É muito acarinhado por toda a gente, está a crescer, vejo com bons olhos os jogadores gostarem de estar cá. Em relação ao Portimonense, tem um treinador muito experiente, que tem o trabalho mais difícil na nossa liga, com a quantidade de jogadores que ele traz dos sub-23, tem conseguido ficar na 1.ª divisão, mesmo com muitos jogadores a sair. Será um jogo difícil, não sabemos muito bem o que vamos encontrar. Vamos olhar também para as individualidades, num jogo onde as bolas paradas vão ser importantes. Não tendo o Inácio e o Coates, temos de arranjar maneira de contornar isso, mas estamos preparados para o jogo"."Vamos esperar para ver, mas é um futebolista que apreciamos e que tem características para ser um grande jogador. Em relação às saídas não vejo assim, vamos jogar com o Rio Ave fora, logo a seguir com o Moreirense, não sabemos quando vamos perder pontos. Os jogos em casa também não têm sido fáceis, mas o campeonato ainda vai sofrer alterações, muitas equipas vão perder pontos e nós temos muita coisa a melhorar. Cada vez mais não interessa muito onde se joga, tanta coisa pode ainda acontecer...""A ida ao mercado não pode ser pensada por problemas de jogadores que vão estar fora um mês. Temos um ou outro alvo que já vem do passado. Mas se não chegarmos a esses, ou a esse, temos a equipa B e teremos de meter jogadores da equipa B, se for preciso. O que temes é um projeto para o presnte e para o futuro, sabemos o tipo de jogadores que queremos. Não virá pelo pânico de um mês, somos um clube formador e temos de arriscar nestas fases com jogadores que temos cá"."Tudo é possível, os jogadores podem querer ficar mas pode acontecer que muda a nossa forma de ver as coisas. Antigamente era mais difícil para mim porque podia surgir uma proposta e o jogador tinha de ir, tínhamos outra urgência, mas agora é só pela cláusula. A vontade do jogador muda, às vezes qualquer coisa na nossa vida muda, tudo é possível. Mas estamos salvaguardador porque temos uma cláusla que é alta. Estou mais descansado agora porque a nossa situação é mais clara, se tiver de ir, vai pela cláusdula. O que interessa é que o jogador está contente, mas o o Sporting vai sobreviver sem o Viktor. Sobre a sondagem, vale o que vale, nas últimas eleições havia empate técnico entre o PS e o PSD e depois foi maioria absoluta para PS. Os treinadores são avaliados pelos resultados em campo. Não vamos a votos, somos avaliados em campo. As pessoas gostam de mim porque se calhar sou um rapaz simpático. Se fosse pelo ano passado, que não foi muito famoso...""O Morita tem uma cláusula muito alta, a forma como olham para o Morita é diferente do Viktor ou Inácio, até pela idade. Mas queremos renovar, gostamos sempre deles. Gosto que os meus jogadores ganhem mais dinheiro e estejam contentes. Sobre o Rafael Silva, ele ainda não foi apresentado, mas provavelmente será jogador do Sporting, vamos esperar que seja apresentado. As características para se ser jogador do Sporting têm de ser muito boas".