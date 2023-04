Rúben Amorim comenta as declarações de Frederico Varandas

Sobre a corrupção, Rúben Amorim diz que qualquer pessoa ligada ao futebol quer justiça e jogo limpo incluindo, garante, os adeptos do Benfica e do Porto.





“Se eu tivesse um clube que um dia tenha um problema qualquer na justiça, quero que se faça justiça. Independentemente de eu ser prejudicado ou não. Não é só o presidente [do Sporting] que quer, é toda a gente, inclusive os adeptos do Benfica, do FC Porto, querem que haja jogo limpo”, atirou Rúben Amorim, em conferência de imprensa, na Academia de Alcochete.







Amorim, no entanto, esclareceu que não tira “qualquer ilação do que está a acontecer” nos tribunais e frisou que as suas palavras foram proferidas “como agente do futebol”.



“E digo-o aqui como treinador do Sporting, se isto acontecesse com o Sporting, queria o mesmo, como digo como ex-jogador do Benfica, também queria o mesmo. Todos queremos o mesmo, que isto seja justo seja em que clube for”, concluiu.



O treinador do Sporting foi confrontado com as palavras do presidente do clube, Frederico Varandas, durante a conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Gil Vicente, na quarta-feira, jogo em atraso da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



Ao canal de televisão do clube, o presidente do Sporting defendeu que a Benfica SAD e o seu antigo presidente Luís Filipe Vieira deviam estar entre os acusados dos recentes processos por alegada corrupção no futebol, pediu 'coragem' à justiça e lamentou e criticou o silêncio e comportamento do atual presidente do Benfica, Rui Costa.