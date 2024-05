Rúben Amorim e Viktor Gyökeres eleitos melhores do ano pelo CNID

O técnico luso, de 39 anos, que guiou, pela segunda vez na carreira, o clube lisboeta à conquista do campeonato nacional, e o ponta de lança sueco dos ‘leões’, de 25, a grande figura da equipa na presente temporada, face aos 41 golos que regista até ao momento em todas as competições, são os destaques da lista de 13 premiados referente à época 2023/24.



O treinador do Nacional, Tiago Margarido, conduziu o emblema da Madeira de volta ao escalão principal e será galardoado como o melhor treinador da II Liga, assim como o médio João Neves, do Benfica, a revelação da temporada.



Kika Nazareth, tetracampeã pela equipa feminina de futebol do Benfica, o avançado do Alverca João Costa, que apontou 22 golos na Liga 3, ajudando o clube ribatejano a regressar ao segundo escalão, e Nenê, do AVS, artilheiro da II Liga, com 23, vão receber o prémio de melhores jogadores das respetivas competições.



O defesa central Rúben Dias, do Manchester City, que pode sagrar-se tetracampeão inglês no domingo, e o treinador Jorge Jesus, campeão pelos sauditas do Al Hilal, serão distinguidos como melhores estrangeiros.



Os outros premiados na festa vão ser a atiradora Maria Inês Barros, campeã da Europa em 2023, e o nadador Diogo Ribeiro, campeão do mundo nos 50 e 100 metros mariposa, como atletas do ano, e que vão representar Portugal nos Jogos Olímpicos Paris2024.



A equipa do ano é composta pelos benfiquistas Messias Baptista e João Ribeiro, campeões do mundo em K2 500 metros, e o atleta paralímpico é Miguel Monteiro, do lançamento do peso.



O antigo atleta Carlos Lopes, medalha de ouro na maratona dos Jogos Olímpicos de Los Angeles1984, será homenageado pelo organismo.



A cerimónia está agendada para segunda-feira, em Viseu, a partir das 15h30.