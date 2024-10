Rúben Amorim fica no Sporting até ao jogo em Braga

Acionada a cláusula de saída pelos ingleses, o Sporting tinha 30 dias para libertar o treinador. Fica em Alvalade mais três jogos e ruma à Premier League antes da pausa para as seleções como pretendia a SAD verde e branca.

Num acordo que ainda está a ser redigido, Rúben Amorim vai estar no banco de suplentes no jogo contra o Estrela da Amadora, na sexta-feira, na receção ao Manchester City marcada para dia 5 e na deslocação a Braga no dia 10 de novembro.







Tudo apurado pelo jornalista da Antena 1 David Carvalho.

O próximo jogo do Sporting é, então, sexta-feira em Alvalade com o Estrela da Amadora. Amanhã, quinta-feira, há conferência de imprensa de Rúben Amorim marcada para as 13h00.