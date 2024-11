Rúben Amorim quer vencer em Braga na despedida antes de Manchester

Rúben Amorim, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao encontro da 11ª jornada da I Liga, foi pragmático na abordagem ao encontro com os 'arsenalistas'."Temos de olhar para isto de forma muito prática. Ganhando este jogo vamos ganhar pontos a um dos rivais, se não aos dois (caso FC Porto e Benfica empatem), e tudo terá um espírito melhor se ganharmos o nosso jogo", começou por dizer.Para o, ainda, treinador do Sporting torna-se imprescindível a equipa estar focada no encontro com os bracarenses antes da paragem do campeonato."Vimos de um resultado muito positivo, histórico (vitória frente ao Manchester City, por 4-1), e se não estivermos preparados não vamos ganhar o jogo em Braga. Temos um trabalho muito difícil a fazer. Se o fizermos, toda a gente estará com um sentimento melhor nesta paragem da seleção", frisou.Antes de rumar ao Manchester United, onde começa a trabalhar esta segunda-feira, Rúben Amorim admite que os 'leões' beneficiam de um maior período de descanso. Os campeões nacionais defrontaram terça-feira o Manchester City e o Sporting de Braga, quinta, os suecos do Elfsborg (1-1)."Ter mais dois dias para preparar o jogo, ter mais dois dias de descanso, não há como dizer que não tem influência. Mas o Sporting de Braga também está habituado a isso. Para equipas grandes o facto de estar na Liga dos Campeões é muito melhor do que estar na Liga Europa. Quer pelo aspeto financeiro, quer pelo calendário. O ano passado sofremos muito com isso. Enquanto treinador, faz toda a diferença. Quer na recuperação, quer na questão tática", realçou.

O Sporting, que lidera a I Liga, com 30 pontos, defronta este domingo o Sporting de Braga no Estádio Municipal de Braga, às 18:45, em jogo da 11ª jornada que será arbitrado Luís Godinho, da associação de Évora.





Rúben Amorim deixará Sporting com "sentimento de dever cumprido"







O treinador de futebol Rúben Amorim, a pouco mais de 48 horas de deixar o Sporting, afirmou que sairá com o "sentimento de dever cumprido", sem adiantar se irá contratar jogadores dos 'leões' para o Manchester United.



Rúben Amorim, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao encontro deste domingo com o Sporting de Braga, a contar para 11.ª jornada da I Liga, falou em estranheza por deixar o comando técnico do Sporting.



"Foi estranho sair hoje da Academia, porque sei que não voltarei lá. Não arrumei o escritório. Vão enviar-me as coisas. Não sou muito de me despedir das pessoas, mas é estranho sair de lá de carro e saber que não vou voltar. Sinto que dei o máximo, mas que não acabou. Vivemos aqui coisas inesquecíveis. Tenho o sentimento de felicidade e de dever cumprido. Temos de igualar o melhor arranque do Sporting, e o próximo treinador certamente irá bater esse recorde da história do Sporting", disse.



Sobre o sucessor, Rúben Amorim não se quis alongar até para não correr o risco de o revelar, embora admita que tenha trabalhado nesse assunto.



"Fiz tudo o que achei que devia fazer e dei sempre abertura ao presidente e a Hugo Viana para tudo. Não posso dizer o que fiz ou deixei de fazer, se não, vocês (jornalistas) ficavam com o novo treinador apresentado. Tenho a certeza de que ele está preparado e confio muito nos jogadores. Farão o seu trabalho, e eu estarei a torcer por eles, sabendo que a vida tem destas coisas, realçou.



Para já, a única certeza que deixa é que quando sair do Sporting ficará "apenas" a torcer pela formação de Alvalade e de que na reabertura do mercado, em janeiro, não recrutará no clube.



"Verei o campeonato português com outra liberdade, a torcer pelos meus jogadores e amigos. Em janeiro não irei buscar ninguém ao Sporting. No verão não sei o que vou fazer. Principal ponto: aguentar no Manchester até ao verão (risos). Depois logo se vê. Os jogadores do Sporting são grandes jogadores. Pedro Gonçalves tem de se focar no Sporting. Não sei o que vou fazer. Ele pode jogar em qualquer equipa do mundo", garantiu.



Recuando para a temporada 2003/04, quando, ao serviço do Belenenses, se estreou como futebolista profissional e na I Liga (vitória, por 2-0, ao Alverca, na 14.ª jornada) e convidado a 'viajar no tempo' para reencontrar esse jovem de 18 anos e dar-lhe um conselho para a vida, Rúben Amorim apresentou a tranquilidade que se opunha ao 'fervilhar do sangue' que sentia naquela altura.



"Diria que vai correr tudo bem. Nessa fase é difícil porque temos muitos sonhos. Sempre tive o sentimento de que ia tudo correr bem. Fosse como fosse. Diria para ele relaxar um bocadinho mais, porque sempre fui muito preocupado. Obviamente temos sonhos, porque queremos ajudar as nossas famílias. Acabou por correr tudo bem. A única coisa que lhe diria mesmo era para relaxar um bocadinho e que iria correr tudo bem, mas no fundo ele já sabia", concluiu.



Ao serviço do Sporting, Rúben Amorim venceu dois campeonatos nacionais, duas taças de Liga e uma Supertaça.



O treinador, de 39 anos, assume o comando técnico do Manchester United esta segunda-feira, dia 11 de novembro, depois dos ingleses terem acionado a cláusula de rescisão do contrato que o mantinha ligado ao Sporting, clube que representa desde 2019/20.