Rúben Amorim sente o Sporting preparado

Foto: Lusa

Sobre a existência de dois dérbies separados por quatro dias considerou: "Não acho que vá haver grandes surpresas. A equipa que estiver mais organizada, mais agressiva, mais concentrada, terá alguma vantagem no jogo. Mas temos de esperar pelo início do jogo. Sabemos o que temos de melhorar, usámos muito as imagens do último jogo. Preparámos muito bem".



Ainda sobre o dérbi admitiu: "Vai ser importante entrar bem, mais agressivos, não há favoritos para este jogo mas terá mais influência quem entrar melhor. Espero que sejamos melhores independentemente do que o Benfica fizer. Há certas situações que vamos melhorar de certeza absoluta. Espero um jogo muito dividido, espero que tenhamos melhor entrada e que sejamos melhores em todas as fases do jogo".



Na conferência de imprensa falou-se ainda de arbitragem da possível saída do técnico no final da época e sobre quem joga ou não joga este sábado.