Rui Borges assegura motivação máxima para o clássico

"É um jogo difícil, um clássico, um daqueles jogos que toda a gente está à espera. Torna-se mais fácil para eles do que para nós em termos de conhecimento. O míster Anselmi chegou agora, com as suas ideias e para nós é mais difícil para perceber as coisas. Mas acima de tudo é focarmo-nos naquilo que podemos fazer no jogo e perceber a estrutura do FC Porto durante o jogo. Temos de estar preocupados no que temos de fazer. Como eu tenho dito, com tantos jogos há poucos treinos, então temos de focarmo-nos em nós e manter essa consistência. Somos uma equipa motivada, mas é um clássico e fora de portas. São sempre jogos diferentes".





Sobre se uma vítória sobre o FC Porto pode tirar os dragões da corrida pelo título afirmou: "Uma vitória amanhã mantém a distância para todas as equipas vêm atrás de nós. O nosso foco e objetivo é fazermos a nossa parte e fazer de forma bem feita. Se ganharmos amanhã, o FC Porto fica com uma margem maior e mantemos aquela que temos para o 2.º classificado. É isso que implica o jogo. Somos primeiros, vai custar muito continuarmos a sermos primeiros e temos essa noção. Este tipo de jogos todos os jogadores estão super motivados. Mais do que a distância, é preciso focar naquilo que nos dá a vitória".





A propósito do estado clínico de Gyökeres, Morita e Catamo esclareceu: "O Geny (Catamo) tem recuperado bem mas está de fora deste jogo. Sofreu uma lesão mais traumática. Em relação ao Morita e ao Gyökeres mantenho a dúvida, até porque tem sido isso que tem acontecido e é isso que vai acontecer amanhã. Estamos nesse processo, que é diário. Parece que estou sempre a dizer o mesmo, mas é um processo diário, de perceber o que eles sentem. Independentemente de quem esteja, estaremos motivados com a equipa que levarmos (para jogo)".





Finalmente é ou não o Sporting favorito neste jogo? Eis a resposta: "Depende de para que lado levamos o favoritismo. Se levarmos para o lado da classificação, vão dizer que o Sporting é favorito pelo momento, apesar de eu não olhar dessa forma. É um jogo diferente, independentemente da classificação. O FC Porto, mesmo tendo alguma distância para o Sporting, acho que lhe dá uma dose extra de motivação para se querer sobrepor, para ganhar e para encurtar distâncias. Será um jogo muito exigente, também por aquilo que será o ambiente. Temos de estar motivados por tudo aquilo que temos feito. Sinto a equipa bem e é esse o espírito. Temos de ser iguais a nós próprios, mesmo perante um jogo de maior exigência".