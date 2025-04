Rui Borges assegura um Sporting fantástico

”, frisou o treinador, numa mensagem reforçada várias vezes durante a conferência de imprensa de antevisão à partida.“Espero que motive os jogadores pela positiva a serem ainda mais competitivos e capazes, tendo noção do que não fomos capazes nesse jogo (frente ao Sporting de Braga) para sermos melhores do que o Santa Clara. Cientes das dificuldades que vamos encontrar, mas temos de saber ultrapassar esses pormenores”, salientou.Pedro Gonçalves está de volta aos convocados, confirmou ainda Rui Borges, num regresso após cerca de cinco meses ausente por lesão, enquanto Morita mantém-se entre os indisponíveis, numa altura em que o Sporting quer retornar à liderança.O Sporting, segundo com 66 pontos, visita o Santa Clara, quinto com 46, no sábado, às 18h00 em Lisboa, no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, para a 29.ª ronda da I Liga, com arbitragem de Cláudio Pereira.