Rui Borges "assinava já" a renovação de contrato com o Sporting

O treinador dos leões considera, contudo, que esta não é uma questão que se coloque neste momento e que "o trabalho" é que irá ditar o seu "futuro".







O tema surgiu há dois dias quando vários órgãos de comunicação social noticiaram o interesse do Sporting em renovar o contrato com o treinador chamado para suceder a João Pereira na temporada passada e que acabou por conduzir a equipa à ‘dobradinha’, sem qualquer derrota.





Questionado sobre o assunto na antevisão do encontro entre Sporting e Aves SAD, o treinador dos verdes e brancos admitiu que assinaria prontamente uma proposta de renovação de contrato, salientado que ainda não pensa nessa possibilidade.









Rui Borges chegou ao Sporting há cerca de um ano, vindo do Vitória Sport Clube, em dezembro de 2024, para suceder João Pereira, que aguentou pouco mais de um mês de maus resultados, após a saída de Ruben Amorim, para o Manchester United.





Confrontado com a possibilidade destes rumores serem uma manifestação pública de apoio por parte da estrutura do Sporting, numa altura em que a opinião pública tece críticas à sua incapacidade de derrotar adversários diretos, Borges afirmou que se sente “feliz”.





“Não se trata de confiança, porque a confiança é demonstrada desde o primeiro dia, já disse. E, nesta fase, muito menos precisava de confiança, porque temos dado claramente uma demonstração daquilo que temos sido capazes e que vamos ser no futuro, com toda a certeza”, concluiu.





O trabalho de prevenção de lesões tem sido “muito bem feito”





Na conferência de imprensa em Alcochete, a recaída de Pedro Gonçalves após o jogo com o Benfica foi também assunto. O técnico do Sporting insistiu que o jogador “estava bem” e que as lesões “são coisas que acontecem”, apesar de ter sido considerado apto para o jogo da última jornada.





Rui Borges reiterou que o trabalho de gestão de esforço tem sido “muito bem feito”, apesar de nova onda de lesões no plantel leonino e lembrou que “fazem parte do futebol”.





De acordo com o treinador, os bicampeões nacionais têm tido “poucas lesões musculares” esta época, sobretudo quando comparadas às do ano passado.





“Às vezes é a fisiologia dos atletas. Tentamos precaver-nos ao máximo. Naquilo que nós fazemos [para prevenir lesões], fazemos muito bem feito. Mas não vamos conseguir sempre. Tomáramos nós e todos os clubes não terem lesões ao logo da época. Mas isso, infelizmente, é quase impossível”, afirmou.





O treinador avançou que Pote não vai constar na lista de convocados dos próximos jogos e não há previsão de regresso aos relvados. Trincão, que falhou a deslocação a Munique, na passada terça-feira, está em condições de jogar frente ao AVS.





Debast já só deverá regressar no início de janeiro. Rui Borges mantém, no entanto, a esperança de que o defesa possa voltar antes, uma vez que não vai contar com Geny Catamo e Diomande, que seguem para o Campeonato Africano das Nações (CAN), com início a 21 de dezembro.





Esta temporada, o Sporting soma apenas uma derrota na primeira liga, frente ao FC Porto, atual líder do campeonato, que segue com cinco pontos de vantagem. Os leões são os primeiros dos três grandes a medirem forças este fim de semana, na receção ao Aves SAD, em jogo a contar para a jornada 14 do campeonato.





Os leões procuram regressar às vitórias no campeonato após o empate na última jornada, na visita ao Benfica, que manteve a distância de três pontos sobre os encarnados, terceiros classificados.





Já o AVS, orientado por João Pedro Sousa, segue em último lugar, com apenas três pontos, e ainda não venceu qualquer encontro na I Liga em 2025/26, mas Rui Borges alertou para os perigos de um adversário que “não tem grande coisa a perder” em Alvalade.





“Se estivesse aqui [na mesa a renovação do contrato], assinava, sem problema algum. Agora, não é algo que me passe no pensamento, para já. Tenho contrato até 2027, sei bem da confiança [que tenho] desde o primeiro dia que entrei nesta casa”, afirmou o técnico, em conferência de imprensa esta sexta-feira.“É uma equipa que empatou com o SC Braga na segunda jornada, [o que é demonstrativo] também daquilo que pode acontecer se entramos num momento de facilitismo. O grande desafio será a equipa estar completamente ligada”, reconheceu.