Rui Borges assume que Sporting vai ficar sem Quenda "alguns jogos"

“O máximo que posso dizer é que estará ausente alguns jogos. Está a ser avaliado. Não posso entrar em detalhes, não sou médico nem estou capacitado para isso”, disse o técnico.



Rui Borges escusou-se a revelar se o Sporting vai ao mercado para colmatar as ausências de Quenda e de Geny Catamo, moçambicano que joga na mesma posição, e que vai para a Taça das Nações Africanas (CAN), desfalcando assim as alas dos ‘leões’, recordando que falta ainda um mês para que essa possível decisão possa ser materializada.



Em Munique, em vésperas de defrontar o Bayern para a fase de liga da Liga dos Campeões, o técnico assumiu ainda que Trincão “está inapto” e que Pedro Gonçalves “sentiu um desconforto no treino e ficou inapto, possivelmente também para o próximo jogo”, com o AVS, para a I Liga.



Gonçalo Inácio e Geny Catamo também estarão em dúvida, segundo o técnico, que referiu várias mazelas no grupo derivadas do desafio na Luz frente ao Benfica (1-1), tal como o grego Vagiannidis, também a contas com problemas físicos.



Em sentido contrário, o médio Daniel Bragança, que tem estado a recuperar de uma lesão grave, voltou a ser convocado.