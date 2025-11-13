Rui Borges chama oito jovens para colmatar ausências no treino do Sporting

De acordo com a assessoria de imprensa `leonina`, a equipa do Sporting regressou aos treinos na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, tendo Bruno Ramos, Rômulo Júnior, Samuel Justo, Rafael Nel, Chris Grombahi, Lucas Anjos, Kauã Oliveira e Ivanildo Mendes sido os jovens integrados na sessão de trabalho.

Ausentes ao serviço das respetivas seleções estiveram Rui Silva, Francisco Trincão, Gonçalo Inácio (Portugal), João Simões, Geovany Quenda (Portugal sub-21), Rodrigo Ribeiro (Portugal sub-20), Maxi Araújo (Uruguai), Luis Suárez (Colômbia), Giorgi Kochorashvili (Geórgia), Georgios Vagiannidis (Grécia), Geny Catamo (Moçambique), Morten Hjulmand (Dinamarca), Ousmane Diomande (Costa do Marfim) e Iván Fresneda (Espanha sub-21).

A nota acrescenta que Nuno Santos, Daniel Bragança, Zeno Debast, Pedro Gonçalves e Fotis Ioannidis estão entregues à Unidade de Performance, enquanto, na sexta-feira, Rui Borges volta a orientar novo treino, à porta fechada, em Alcochete.