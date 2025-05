Rui Borges confiante e focado em vencer o jogo "mais importante" da carreira

"Estamos onde queremos estar e onde este clube tem de estar, na decisão final, e tentar conquistar troféus em que estamos inseridos. Nós podemos jogar com dois resultados, mas só nos focamos no que conseguimos controlar para poder vencer. Não fugimos à importância do jogo, mas a semana foi normal, olhámos da mesma forma e vamos tentar vencê-lo, dentro das dificuldades que nós vamos encontrar", afirmou Rui Borges, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo.

Os `leões` podem sagrar-se campeões em caso de triunfo na visita ao `eterno` rival lisboeta, mas uma derrota por dois ou mais golos de diferença atribui o título aos `encarnados`. O empate ou a vitória por um tento do Benfica mantêm a indecisão até à última ronda.

"Queremos ganhar, independentemente de ser na casa do rival ou não. O empate leva-nos ainda a ter de ganhar contra uma grande equipa na última jornada [Vitória de Guimarães]. É o jogo do século e isso só valoriza o nosso campeonato, o nosso futebol e o nosso país. Sou otimista de nascença, estou muito focado e confiante. Sei que nem tudo vai correr bem, mas confio muito", disse o treinador, de 43 anos.

A "capacidade de resiliência do grupo" pode ditar a diferença para Rui Borges, que lembrou a necessidade de "ultrapassar obstáculos no caminho, com ambição e coragem", para poder lutar por um título, algo que nunca obteve durante a carreira.

"É um momento importante para o futuro do Sporting, pois dá-nos o campeonato. É o maior objetivo de um treinador e de uma equipa campeã nacional. É a primeira vez que posso ser [campeão], então é o momento mais importante da minha carreira", frisou.

Rui Borges acredita que "tudo vai mexer com o jogo" e será preciso lidar bem com a ansiedade, tendo comentado ainda as palavras de Ruben Amorim, que iniciou a época no Sporting e afirmou que vai estar a torcer pelos `leões` no dérbi de Lisboa.

"Tal como ele está a torcer por nós e fico contente, nós também estamos a torcer por ele na final da Liga Europa [pelo Manchester United]. Sou um admirador, ele conseguiu ter um trajeto de baixo para cima pelo seu caráter, personalidade, capacidade e competência. Nós vamos olhar sempre com admiração para ele. Fico feliz pelas palavras, ele mudou um pouco o paradigma do Sporting, tem a sua história e nós temos de a respeitar e admirar", realçou, apontando à importância de Amorim e João Pereira no caminho.

Sporting e Benfica, empatados no topo, com 78 pontos, discutem no sábado um dérbi que pode ser muito decisivo na atribuição do título, às 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, que terá arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.