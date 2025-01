Rui Borges confirma Morita e Gyökeres em dúvida diante de Bolonha intenso

"Preparamos qualquer jogo para ganhar, independentemente se o empate dá ou não. O Bolonha já não consegue o apuramento, mas é uma equipa competitiva, intensa e física, forte em duelos. Tem três derrotas no campeonato e apenas uma nos últimos 12 jogos. Vai obrigar-nos a estar muito alerta e a ter de igualar esse aspeto intenso. Será um jogo difícil, de Liga dos Campeões", disse o treinador, em conferência de imprensa.

No auditório do Estádio José Alvalade, em Lisboa, Rui Borges confirmou que o japonês Morita e o sueco Gyökeres "estão em dúvida para o jogo" devido a fadiga acumulada e precisam de ser geridos, tal como outros jogadores, nomeadamente Geovany Quenda.

"O Viktor [Gyökeres] é dos jogadores com mais minutos a nível mundial até agora. Dita bem o que tem feito e o que tem dado pela equipa. Temos de tentar gerir ao máximo e temos departamentos capazes para isso. Acreditamos muito uns nos outros e todas as pessoas são ouvidas. Todos queremos o melhor para o Sporting", apontou o treinador.

Desta forma, Rui Borges manifestou total tranquilidade no `onze` inicial que vai entrar em campo diante dos italianos, confirmando novamente a ausência do inglês Edwards, que pode estar de saída do clube, e rejeitou considerar que o plantel `leonino` é curto.

"Temos um plantel que tem dado resposta nos jogos. Estamos felizes pelos jogadores que temos e pela resposta que têm dado. Queremos muito ser bicampeões, é esse o foco e objetivo. Todos estão disponíveis para ajudar a equipa, independentemente da posição e do tempo de jogo. Estou bem focado no objetivo de todos nós", expressou.

Também presente na antevisão à partida esteve o ala esquerdo uruguaio Maxi Araújo, que salientou a importância de um triunfo para os `leões` poderem estar no play-off da prova, acreditando que a equipa realizou uma boa preparação para vencer o duelo.

"Um jogo de Liga dos Campeões é diferente, mas a preparação é sempre igual. O jogo é muito importante para nós e a equipa está muito bem. Sabemos que o Bolonha está eliminado, mas o Leipzig também estava e sofremos uma derrota inesperada, que nos deu aprendizagem para estarmos agora focados e poder converter as ocasiões", disse.

O Sporting, 23.º colocado, em posição de play-off, com 10 pontos, recebe na quarta-feira os já eliminados italianos do Bolonha, em 28.º, com cinco pontos, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, a partir das 20:00, que terá arbitragem do francês Benoit Bastien.