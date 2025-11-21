Rui Borges conta com Pedro Gonçalves "nos próximos dias" mas não adianta quando

Em Alcochete, na antevisão do encontro com o Marinhense, a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, o técnico fez um ‘ponto de situação’ sobre vários jogadores do plantel, após a interrupção das competições nacionais para os compromissos das seleções, e aproveitou para distinguir a situação clínica daqueles que se lesionaram no último encontro do campeonato, com o Santa Clara.



“O Pote [Pedro Gonçalves] penso que [o tempo de indisponibilidade] é mais curto. O Ioannidis é capaz de ser um pouquinho mais longo. Mas acredito que o Pote, possivelmente, nos próximos dias poderá estar apto”, adiantou Rui Borges.



Depois, ‘desafiado’ a revelar se já poderá contar com o médio para os encontros com o Estrela da Amadora, no final do mês, ou com o Benfica, já em dezembro, recusou avançar uma previsão, alegando não ser “médico para tal”.



“Não sei especificar para que jogo poderá estar. Espero que esteja disponível o mais rapidamente possível, porque tem tido um início de época fulgurante, se calhar o melhor dele, e é um jogador importante para a equipa”, elogiou.



Também de fora da partida da quarta eliminatória da Taça de Portugal vai ficar Hjulmand, mas apenas para “gerir a parte física”, assegurou Rui Borges, desvalorizando as possíveis implicações psicológicas que o falhanço da Dinamarca no apuramento para o Mundial possa ter no médio, diretamente envolvido na derrota com a Escócia, no último jogo do apuramento.



“É um jogador com uma mentalidade muito positiva, muito maduro, por isso é que também é capitão sendo tão jovem. Senti-o já focado para os nossos jogos e para o ‘play-off’ [de apuramento para o Mundial]”, vincou Rui Borges.



Por sua vez, João Simões também “está fora do jogo” de sábado, por lesão, assim como Maxi Araújo, mas este “por castigo”.



Luiz Suárez, que apenas hoje reintegrou os treinos do Sporting, após representar a seleção da Colômbia, e Salvador Blopa, jovem da formação que se estreou este mês pela equipa principal com um ‘bis’, frente ao Alverca, na Taça da Liga, “estão convocados”, mas Borges recusou revelar o ‘onze’ para sábado, garantindo apenas “zero facilitismos” frente a um adversário do quarto escalão competitivo português.



“O maior respeito que podemos ter pelo adversário é esse, é sermos sérios”, resumiu o treinador vencedor da Taça de Portugal na última época.



O Sporting recebe o Marinhense no sábado, em partida da quarta eliminatória da Taça de Portugal em futebol, com início previsto para as 18:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de Ricardo Baixinho (AF Lisboa).



Para chegar à quarta eliminatória, a equipa orientada por Rui Borges eliminou o Paços de Ferreira (3-2, após prolongamento), da II Liga.



Já o Marinhense, do Campeonato de Portugal, afastou o Samora Correia (1-1 após prolongamento, 3-0 nas grandes penalidades), do mesmo escalão, o Mosteirense (6-0), da I Divisão da AF Portalegre, e o Anadia (0-0 após prolongamento, 7-6 nas grandes penalidades), também do Campeonato de Portugal.



