Rui Borges deseja imagem diferente do Sporting no reencontro com Dortmund

"Encaramos este jogo no sentido de sermos competentes e competitivos, dividir o jogo e fazer melhor as coisas. Tentaremos sempre dar o máximo perante uma boa equipa, que tem uma margem claramente positiva [a seu favor na eliminatória]. Resta-nos acreditar no nosso trabalho, continuarmos a ser Sporting, dar uma boa imagem e fazer um bom jogo. No final, logo se vê", projetou o técnico, em declarações à estação televisiva Sporting TV.

Uma semana depois da derrota em Alvalade, com três golos sofridos na última meia hora, os campeões nacionais e líderes isolados da I Liga procuram reverter essa diferença e evitar a eliminação na Liga dos Campeões, numa altura em que vêm de três jogos sem triunfar em todas as competições, tendo vencido apenas uma das últimas cinco partidas.

"Temos grandes primeiras partes, mas, nas segundas, temos sentido um pouco mais. O jogo [da primeira mão] foi uma imagem disso: no primeiro tempo, fomos claramente dominadores e poderíamos e merecíamos ter feito golos, mas jogámos contra uma grande equipa, que foi mais eficaz em pequenos pormenores e ganhou esta margem", lembrou.

Desejando que o Sporting cresça em consistência exibicional, Rui Borges admitiu "uma ou outra alteração" face ao "acumular de cansaço" da equipa, que viajou para a Alemanha sem Francisco Trincão e Viktor Gyökeres, melhor marcador dos `leões` esta temporada.

O extremo direito não subiu ao relvado da Academia de Alcochete no treino matinal de hoje, ao contrário do ponta de lança sueco, cuja fadiga tem sido gerida ultimamente, com ambos a juntarem-se aos lesionados Jeremiah St. Juste, Daniel Bragança, Hidemasa Morita, Geny Catamo, Pedro Gonçalves e Nuno Santos nos indisponíveis para Dortmund.

"É notório e toda a gente sabe que temos tido algumas lesões. Isso deixa-nos mais tristes e menos fortes, porque precisamos de todos e temos malta muito importante de fora, mas é seguir em frente. Se dermos o nosso melhor, vamos ganhar muitas vezes. De resto, não há tempo para lamentar, mas para arranjar soluções e tentar perceber de que forma é que conseguimos ser fortes e competentes", afiançou.

A primeira mão assinalou a estreia do extremo brasileiro Biel Teixeira, que chegou oriundo do Bahia na janela de transferências de inverno e tem tido uma "adaptação muito boa" ao conjunto de Alvalade, pelo qual foi suplente utilizado no primeiro embate com o Borussia Dortmund e no empate caseiro com o Arouca (2-2), no sábado, da 22.ª jornada da I Liga.

"Infelizmente, é um resultado adverso. Sabemos da dificuldade do jogo, mas preparámo-nos bastante para que tenhamos o máximo possível de foco. Vai ser difícil, mas temos chances de reverter [a desvantagem na eliminatória]", traçou à Sporting TV.

O Sporting visita o Borussia Dortmund na quarta-feira, às 18:45 locais (17:45 em Lisboa), no Signal Iduna Park, em Dortmund, em encontro da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, sob arbitragem do italiano Davide Massa.