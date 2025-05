Rui Borges eleito treinador do ano pelo CNID e sublinha mérito coletivo do Sporting

Rui Borges revelou-se orgulhoso pelo percurso da equipa 'leonina', que esta temporada conquistou a 'dobradinha' e, à margem da gala, foi instado a amnifestar-se sobre a polémica em torno de Matheus Reis, após a alegada agressão do defesa a Andrea Belotti na final da Taça de Portugal, frente ao Benfica, no domingo.



"Acima de tudo, tenho um orgulho em treinar todo o meu grupo. Só isso. Estamos aqui para falar de outros assuntos e não me vou desgastar a falar disso. Isso é desvalorizar tudo aquilo que foi a época e tudo aquilo que este grupo foi capaz ao longo da época, capaz de ultrapassar todas as dificuldades", afirmou Rui Borges, recusando alongar-se sobre o tema.



Já quanto à possível saída do goleador Viktor Gyokeres, que tem sido apontado a clubes estrangeiros, o técnico limitou-se a dizer que espera "ter uma grande equipa para liderar e pronta para lutar por todos os títulos" na próxima época.



O técnico, que conduziu o Sporting ao título nacional e à conquista da Taça de Portugal, destacou ainda a importância do descanso nesta fase da temporada.



"Se é possível desligar? Desligar a 100% é impossível, mas vou tentar desligar ao máximo. É importante, a época é desgastante, a nível mental, com muito stress. Por tudo aquilo que fomos capazes de conquistar esta época, a próxima será ainda mais difícil. Leva-nos aos limites novamente", referiu.



Rui Borges, de 43 anos, chegou aos 'leões' a meio da temporada, para substituir João Pereira, e protagonizou uma das temporadas mais bem-sucedidas do clube nos últimos anos, com a conquista da 'dobradinha', algo que os 'leões' não alcançavam desde 2002.