Rui Borges elogia maturidade do Santa Clara e quer Sporting ciente da exigência
O treinador do Sporting, Rui Borges, elogiou hoje a maturidade e qualidade do Santa Clara, adversário na 11.º jornada da I Liga de futebol, e frisou que os ‘leões’ têm de estar prontos para a exigência.
“É uma equipa madura, em que a maioria dos jogadores já vem das duas últimas épocas. O Vasco Matos está a fazer um grande trabalho. Em casa, é competitiva e dificulta muito a vida a qualquer adversário. Na época passada, o Sporting passou bastantes dificuldades em todos os jogos que os defrontámos. Jogar nos Açores é sempre muito difícil, vai ser um jogo muito competitivo e intenso. Temos de estar preparados para a exigência do duelo e ser o Sporting que temos sido”, sublinhou.
Em conferência de imprensa de antevisão ao encontro, realizada na academia do clube, em Alcochete, Rui Borges avisou que, apesar de, em termos classificativos, o Santa Clara estar pior, tem menos um golo sofrido do que na temporada anterior.
“O campeonato está mais competitivo e as equipas têm mais qualidade. O Santa Clara pode ter um ou outro jogador ainda à procura do seu melhor momento, mas a sua base é da época passada. Pessoalmente, gosto do Santa Clara porque gosto também que as minhas equipas sejam competitivas e intensas”, expressou ainda.
A convocatória da seleção portuguesa, que conta com quatro jogadores da turma ‘leonina’, foi também tema, com Rui Borges a assumir ser “expectável” que esses estivessem presentes e que Quenda e João Simões terão de aguardar o momento.
“Todos nós faríamos uma seleção diferente, tal como no Sporting todos fariam um ‘onze’ diferente. Acredito que as escolhas serão as melhores. O Quenda tem é de respeitar. Ele e o Simões têm 18 anos e têm de crescer. Às vezes, é bom chamá-los ‘à terra’. O Quenda compreende e tem de estar feliz por ser chamado aos sub-21. Ele sabe a importância que tem nessa seleção e tem de estar feliz por representar Portugal, seja em que seleção for. A ‘injustiça’ é relativa”, considerou o treinador.
O defesa direito espanhol Fresneda está ainda em “processo de reabilitação”, com Rui Borges a abordar ainda o último ano de contrato do japonês Morita e a frisar a necessidade de manter o foco no clube, mesmo em ano importante nas seleções.
“Os jogos de seleções nacionais podem mexer um bocado e isso não poderá estar incutido. É natural que, neste ano, em época de Mundial, às vezes fuja um bocado para as seleções, mas para irem às seleções têm de dar o seu melhor aqui”, disse.
O Sporting, segundo, com 25 pontos, visita o Santa Clara, oitavo, com 11, às 20:30 de sábado, no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, em jogo da 11.ª jornada da I Liga de futebol, com a arbitragem de João Gonçalves, da associação do Porto.
