Sporting
Taça de Portugal
Rui Borges em "alerta máximo" para a final da Taça
Rui Borges admite estar em "alerta máximo" em relação à final da Taça de Portugal. O treinador do Sporting abordou como vai defrontar o Torreense e as dificuldades que o adversário vai colocar aos leões, afirmando querer "muito voltar a levantar a Taça de Portugal".
Numa entrevista em exclusivo à RTP, o treinador do Sporting diz ainda que a escolha do guarda redes para o jogo com o Torreense "vai doer" porque qualquer dos dois (Rui Silva ou João Virgínia) merece jogar.
O treinador dos leões afirmou que "muito honestamente" ainda não escolheu quem vai defender a baliza do Sporting, acrescentando que "tanto um como o outro merecem jogar a final".
Para Rui Borges, a época "foi grande a nível individual e coletivo" mesmo em fases difíceis, acrescentando querer conquistar a Taça de Portugal e referenciando a boa campanha do Sporting na Liga dos Campeões.
É uma conversa conduzida esta semana pelo jornalista Carlos Manuel Albuquerque, em Alcochete.