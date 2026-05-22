Rui Borges em "alerta máximo" para defrontar o Torreense

Numa entrevista em exclusivo à RTP, o treinador do Sporting diz ainda que a escolha do guarda redes para o jogo com o Torreense "vai doer" porque qualquer dos dois (Rui Silva ou João Virgínia) merece jogar.





O treinador dos leões afirmou que "muito honestamente" ainda não escolheu quem vai defender a baliza do Sporting, acrescentando que "tanto um como o outro merecem jogar a final".





Para Rui Borges, a época "foi grande a nível individual e coletivo" mesmo em fases difíceis, acrescentando querer conquistar a Taça de Portugal e referenciando a boa campanha do Sporting na Liga dos Campeões.





É uma conversa conduzida esta semana pelo jornalista Carlos Manuel Albuquerque, em Alcochete.