Rui Borges espera um Famalicão difícil

"É importante ir para a pausa com mais uma vitória, dar crescimento a esta fase de crescimento ao nível físico e de confiança. Ganhámos três jogos, mas amanhã vamos ter um encontro difícil, com um bom coletivo. É uma equipa que nos tem habitado a bons jogadores individualmente e nesta fase não foge a isso, nos últimos 7 jogos sofreu apenas dois golos e tem uma derrota. Isso mostra a qualidade que vamos encontrar amanhã. Tem jogadores com qualidade no último terço, bons no meio campo, uma boa linha defensiva... É uma boa equipa e temos de estar pré-avisados, sem fugir ao nosso foco e ao nosso rigor. Temos de olhar para o que somos e dar continuidade a isso, para acabar esta fase com uma mais uma vitória porque os campeões não podem estar felizes por ganhar três jogos seguidos, têm de ganhar sempre o próximo".





Sobre a notícia do dia que dá como certa a saída de Quenda referiu: "O crescimento dele tem sido rápido no Sporting, é natural que falem dele para grandes clubes. É um miúdo que vai ter de saber conviver com isso. O negócio que se fala hoje, não me posso alongar isso até o clube falar disso até porque não sei".





A propósito de hipotético desmantelamento de um plantel afirmou: "Estou focado no agora, depois a seu tempo decidiremos a próxima época, com mais calma. Acredito que grande parte do plantel ficará. Estou focado no que eles poderão fazer até ao final da época para sermos campeões".



E sobre a "ingrata" paragem para as seleções admitiu: "É uma paragem ingrata para quem trabalha com jogadores de seleção e acaba por ser para mim porque vamos ter mais de meia equipa nas seleções, os jogadores da equipa B também. Não conseguimos ganhar grande tempo em termos de trabalho, ganhar comportamentos porque não vamos ter muita gente para o fazer, mas faz parte do que é trabalhar no Sporting. No que diz respeito ao descanso, nessa parte sim, será benéfico. Mas é seguir o caminho, há que olhar para as coisas positivas e ver chegar mais gente que estava indisponível. Está o Morita, o Edu, o St. Juste possivelmente voltará nesta paragem... Tudo isso é positivo, são jogadores importante para termos o grupo mais completo".