Rui Borges garante seriedade do Sporting contra Marinhense na quarta eliminatória

Também de fora da partida da quarta eliminatória da Taça de Portugal vai ficar Hjulmand, mas apenas para “gerir a parte física”, assegurou Rui Borges, desvalorizando as possíveis implicações psicológicas que o falhanço da Dinamarca no apuramento para o Mundial possa ter no médio, diretamente envolvido na derrota com a Escócia, no último jogo do apuramento.



Por sua vez, João Simões também “está fora do jogo” de sábado, por lesão, assim como Maxi Araújo, mas este “por castigo”.



Luiz Suárez, que apenas hoje reintegrou os treinos do Sporting, após representar a seleção da Colômbia, e Salvador Blopa, jovem da formação que se estreou este mês pela equipa principal com um ‘bis’, frente ao Alverca, na Taça da Liga, “estão convocados”, mas Borges recusou revelar o ‘onze’ para sábado, garantindo apenas “zero facilitismos” frente a um adversário do quarto escalão competitivo português.



“O maior respeito que podemos ter pelo adversário é esse, é sermos sérios”, resumiu o treinador vencedor da Taça de Portugal na última época.



Marinhense sonha com milagre em Alvalade frente ao campeão nacional



Já do lado do Marinhense , o técnico Renato Sousa, promovido dos sub-19, e que assumiu o comando do Marinhense na semana da visita ao Estádio José Alvalade, após a suspensão preventiva do ex-técnico Rui Sacramento, afirmou que a equipa está motivada e, estando perto de Fátima, até pode acontecer um milagre frente ao Sporting, no jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol.



“ Por que não? No futebol, tudo pode acontecer. Todos nós, de certeza absoluta, já tivemos conquistas que pensaríamos que nunca iríamos ter. Vamos lutar. Temos uma massa associativa que precisa de ver o Marinhense a lutar por este jogo”, prometeu.



Com poucos dias de preparação com a equipa, Renato Sousa confessou que “estes são daqueles jogos que são fáceis de trabalhar e que qualquer equipa técnica gostava de apanhar, porque os jogadores estão motivados por si”.



“Vão jogar para as suas famílias, vão jogar para os seus amigos, vão jogar para um clube que tem um peso enorme também a nível de história. É tudo muito positivo e as coisas vão surgir naturalmente. Eles querem desfrutar do momento, sempre com a devida responsabilidade, porque temos também de respeitar o nosso símbolo e os adeptos que também estão a fazer força para que consigamos um resultado improvável”, acrescentou.



Renato Sousa admitiu que tudo é “muito desafiante”, mas a resposta à proposta para assumir a equipa que milita na quarta divisão do futebol português de forma interina foi imediata.



O Marinhense, da Série C do Campeonato de Portugal, quarto escalão nacional, entra em Alvalade, casa dos leões a partir das 18h00, para jogar com o campeão nacional e atual detentor da Taça de Portugal.





(C/Lusa)



