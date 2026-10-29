Rui Borges imune ao "ruído" sobre possível saída do Sporting





(Com Lusa)

“A prazo, os treinadores estão sempre, desde o primeiro dia. E eu, desde que estou no Sporting, desde o primeiro dia, estou sempre a prazo. Por isso, estou focado naquilo que controlo, que é o jogo”, desabafou o técnico, em Alcochete, durante a antevisão da visita ao Casa Pia.O Sporting venceu apenas um dos últimos quatro jogos para o campeonato e a derrota na última jornada, em casa, com o Académico de Viseu (2-1), deixou a equipa orientada por Rui Borges a nove pontos do líder, o FC Porto, e a quatro do Benfica, rivais que ainda não defrontou esta época.A contestação nas bancadas subiu de tom no final do jogo com os beirões, onde os adeptos mostraram lenços brancos ao treinador, e não diminuiu na terça-feira, apesar do triunfo com o Marítimo (2-1), para a Taça da Liga, com pedidos de demissão que alguns órgãos de comunicação social têm noticiado estar dependente do resultado que os ‘leões’ obtiverem, na sexta-feira, frente aos ‘gansos’.Questionado sobre as conversas que disse ter diariamente com Frederico Varandas, presidente do clube, Rui Borges recusou revelar “o teor” das mesmas e assegurou que é imune ao “ruído” da comunicação social e dos adeptos.“Não vou estar aqui a dizer o teor das conversas com o presidente todos os dias. Falamos muito daquilo que é o nosso dia-a-dia, como é óbvio. Do resto, daquilo que é ruído, para mim, 'bola', zero. Passa-me completamente ao lado, podem acreditar”, atirou.Ainda assim, Borges acabou por admitir que fica “um pouco triste, aqui ou ali”, mas porque “quem sofre” com a “falta de respeito para com o Rui Borges” é a sua família direta, “mulher, pais, irmãs e filho”.“Magoa-me. O meu filho [Mário Borges] joga futebol [no Montalegre, do Campeonato de Portugal] e foi enxovalhado no último jogo por ser filho de quem é. E isso, eu não admito. É grave. Porque vivemos numa sociedade, e não vou dizer a palavra que tenho vontade de dizer... Isso é a única coisa que me magoa”, denunciou o técnico.Borges abordou a sua situação no clube de Alvalade durante a conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Casa Pia.O Sporting visita o Casa Pia na sexta-feira, em partida da 10.ª jornada da I Liga com início previsto para as 20:15, no Estádio Municipal de Rio Maior, e arbitragem de Miguel Fonseca, da Associação de Futebol do Porto.