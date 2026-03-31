Rui Borges lamenta falta de tempo para treinar e admite dificuldades iniciais

“Quando cheguei ao Sporting, cheio de vontade, cheguei para lutar para ser campeão e, de repente, quero treinar e não posso treinar. Tenho jogos e jogos e tenho de ganhar. Foi uma dificuldade grande, para mim”, referiu o treinador.



Ao intervir no painel “Treinar no Alto Rendimento” no Fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), em Albufeira, no Algarve, Rui Borges assumiu-se como um “obcecado pelo treino”, dada a sua importância no desenvolvimento da equipa.



O responsável técnico recordou o impacto inicial da chegada ao clube ‘leonino’, no qual encontrou um contexto de elevada pressão competitiva, “sem tempo para treinar as ideias de jogo”.



Segundo Rui Borges, a “ausência de tempo para trabalhar todos os momentos do jogo” foi um dos maiores desafios desde a sua chegada, agravado por lesões e pela necessidade de adaptação ao plantel disponível.



“Numa fase inicial foi uma dificuldade enorme, porque não tinha tempo para treinar. Sou muito de trabalhar todos os momentos e acredito que estamos mais preparados para vencer se estivermos bem idealizados com cada momento do jogo específico”, concluiu.



O técnico defendeu que “uma equipa equilibrada em todos os momentos” está mais próxima do sucesso, mas admitiu dificuldades em aplicar esse princípio no atual contexto competitivo.



Segundo o treinador, a exigência do calendário obriga a uma gestão criteriosa do trabalho disponível, com foco no essencial.



“Às vezes é difícil conseguir ir a tudo, por isso coloco o foco no essencial, dentro daquilo que é uma ideia, dentro daquilo que também estrategicamente conseguimos ajustar ou não”, apontou.



Rui Borges adiantou que acredita que a repetição do treino, resulta em melhores prestações da equipa, revelando que há semanas sem treino, seguida de “outra normal e onde se consegue ir buscar alguma coisa ao treino”.



O treinador destacou que essas semanas permitem consolidar aspetos estratégicos e identitários da equipa, refletindo-se no rendimento em jogo.



“Trabalhamos algo que é nosso e chega ao jogo e estamos melhores, porque o treinamos. O não treinar, vamos perdendo alguma coisa, pequenos hábitos, porque não treinamos sistematicamente”, concluiu.



O treinador do Sporting participou numa das conferências do Fórum da ANTF, com Carlos Carvalhal e Paulo Fonseca, este último por videoconferência, no painel que encerrou o evento em Albufeira e no qual participaram mais de mil técnicos durante dois dias.