Rui Borges pede responsabilidade e coragem contra o PSG

“Respeitamos quem está do outro lado e percebemos que vamos ter dificuldades, mas temos de as encarar com motivação enorme, para demonstrar o que somos e para que os clubes olhem para nós de forma diferente. Somos uma grande equipa, onde o coletivo é a ‘estrela’. Estamos ‘supermotivados’. Teremos de continuar a ser muito corajosos, mas acima de tudo muito responsáveis”, considerou o treinador.



Em conferência de imprensa de antevisão à partida, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Rui Borges lembrou que o recinto tem sido a fortaleza dos lisboetas, com demonstrações de maturidade, ideia e personalidade, que quer repetir neste jogo.



“A equipa tem dado uma resposta enormíssima na Liga dos Campeões, com uma maturidade enorme. Jogamos em nossa casa, onde defrontamos grandes equipas e temos vencido. O Paris Saint-Germain bate as estatísticas todas no campeonato e, na Liga dos Campeões, é a equipa com mais posse, passes e golos. Teremos de perceber como podemos criar algum perigo ao rival. Acredito que eles olham para o Sporting com respeito, por tudo o que nós temos sido capazes de fazer”, vincou.



O Paris Saint-Germain é o detentor do troféu e Rui Borges apontou que, a par de Bayern Munique e Arsenal, é “a melhor equipa da Europa”, para a qual poderá já contar com os regressos de Diomande e Pedro Gonçalves, embora sem certezas.



“A ‘dormência’ já está a passar, já começo a sentir os dedos. Já temos o Debast e o Daniel Bragança, esta semana podemos ter Diomande e Pedro Gonçalves. Torna a equipa mais capaz e forte, com muita coragem. É um desafio enorme para todos. Independentemente de quem jogue, estará motivadíssimo para dar uma resposta e ajudar esta equipa. O Sporting tem dado uma demonstração de grandeza deste coletivo e amanhã [terça-feira] continuará a ser da mesma maneira”, expressou.



Apesar de já ter alguns regressos, o lote de lesionados continua extenso e Morten Hjulmand permanece de fora, por castigo, mas Rui Borges sente os seus pupilos confiantes, algo que ficou patente no triunfo por 3-0 face ao Casa Pia, na I Liga.



“Estamos lá uns para os outros. Eles são dessa fibra, querem dar o seu melhor e valorizar o colega que não está. A equipa vai tornar-se cada vez mais forte com o regresso de quem está fora. Se há coisa que não preciso para este jogo, é motivá-los. Queremos entrar no jogo para vencer, é isso que o Sporting fará em qualquer jogo, independentemente do adversário”, assegurou o transmontano, de 44 anos.



O Sporting, 14.º colocado, com 10 pontos, recebe o Paris Saint-Germain, terceiro, com 13, a partir das 20:00 de terça-feira, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, na sétima jornada da Liga dos Campeões, com a arbitragem do inglês Anthony Taylor.



