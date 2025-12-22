Rui Borges pede triunfo do Sporting em Guimarães como prenda de Natal

“O único presente que quero é a vitória amanhã [terça-feira], mas é dos meus jogadores. É o único presente que quero”, vincou o técnico, questionado na antevisão da partida, sobre se tinha pedido alguma prenda ao presidente do clube, Frederico Varandas, em termos de reforços no mercado de transferências de janeiro.



Sobre esse aspeto, o técnico admitiu que os ‘leões’ vão “estar atentos” a possíveis oportunidades para “ajustar alguma coisa no plantel”, mas, mais à frente, sobre o mesmo tema, destacou a importância de não perder jogadores ‘nucleares’ nesse período.



“Em relação a perder jogadores, não acredito e espero bem [que não aconteça]. Temos falado que não sairá ninguém e isso já me deixa feliz, enquanto treinador, porque mantenho o grupo”, resumiu.



Nesse sentido, sem confirmar que o Sporting já ‘fechou’ a prolongação do vínculo com Diomande, admitiu ficar “feliz por qualquer renovação” de contrato, “seja do Diomande ou de outro jogador qualquer”.



“Oxalá que aconteça, porque é um jogador importante, que tem crescido no Sporting e com um futuro promissor pela frente”, elogiou o treinador que não poderá contar com o internacional da Costa do Marfim enquanto a sua seleção estiver a disputar a CAN.



De volta ao reencontro com o seu ex-clube, Borges reconheceu que é um jogo “especial”, mas “difícil”, frente a um adversário que, antes de ser eliminado da Taça de Portugal, pelo AVS, na quarta-feira, “vinha de seis jogos com cinco vitórias e um empate”.



“É uma equipa que, em casa, só perdeu com o Benfica, tirando o jogo da Taça, agora, com o AVS. É a única equipa que ganhou ao FC Porto internamente [para a Taça da Liga]. Isso dita bem o que é o Vitória [de Guimarães] e a equipa que vamos encontrar”, comentou.



No entanto, questionado sobre a dificuldade do calendário dos bicampeões nacionais até ao final da primeira volta, que inclui deslocações a Guimarães e ao reduto do Gil Vicente, com a receção, pelo meio, ao Rio Ave, Borges desvalorizou o momento e considerou que “não vai ditar nada do que será o desfecho do campeonato”.



“Os momentos decisivos são todos. Nós temos saídas difíceis, os outros também as vão ter. Por isso, se não for a Guimarães ou a Barcelos, será a outros clubes que também estarão a fazer um bom campeonato. É o que é”, atirou.



O Sporting visita o Vitória de Guimarães na terça-feira, em partida da 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 20:45, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, e arbitragem de Miguel Nogueira , da Associação de Futebol de Lisboa.



A equipa orientada por Rui Borges segue em segundo lugar no campeonato, a cinco pontos do líder, o FC Porto, que hoje visita o Alverca, e com mais três do que o Benfica, que recebe, também hoje, o Famalicão.



Os bicampeões nacionais vêm de uma vitória (2-1), na visita ao Santa Clara, a contar para a Taça de Portugal, competição onde os vimaranenses foram surpreendidos, em casa, pelo AVS (0-1).



No campeonato, os leões vêm de uma goleada, em casa, ao AVS (6-0) e venceram cinco dos últimos seis encontros, com um empate na visita ao Benfica (1-1), enquanto a equipa orientada por Luís Pinto vive uma série de quatro encontros sem perder, incluindo três triunfos, após os desaires com Famalicão (2-0, fora) e Benfica (3-0, casa).