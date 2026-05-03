Rui Borges promete trabalhar para Sporting voltar a ser o que era, mas "se calhar faria tudo igual"

"Estamos num grande clube, a exigência é máxima e não há desculpas. É, sim, trabalhar e tentar ver de que forma poderemos melhorar e voltar a ser o que éramos antes destas duas ou três semanas que têm sido menos positivas para o nosso lado", apontou o técnico, em Alcochete, durante a antevisão do encontro da I Liga contra o Vitória de Guimarães.

O Sporting não vence há cinco jogos em todas as competições e, para o campeonato, vem de uma derrota, com o Benfica (2-1), em Alvalade, e empates com AVS (1-1) e Tondela (2-2), último e penúltimo classificados, respetivamente, que o atiraram para terceiro lugar num espaço de duas semanas.

Antes do jogo com os `encarnados`, a equipa orientada por Rui Borges estava a lutar pelo título com o FC Porto, que, no sábado, lhe sucedeu como campeão nacional, mas o treinador garantiu que "as últimas semanas não identificam" a "excelente época" que os seus jogadores "estão e estavam a fazer".

"Não apaga nada daquilo que eles fizeram, nada mesmo. [Tenho] um orgulho enorme naquilo que eles têm conseguido. Agora, há que estabilizar e voltar àquilo que é o nosso real valor", vincou, na sala de conferências de imprensa da Academia Cristiano Ronaldo.

Sem embargo, e recusando, mais tarde, "individualizar", Rui Borges fez questão de iniciar a conversa com os jornalistas a felicitar os `dragões` pela conquista do título.

"Antes de mais, deixar aqui os parabéns ao FC Porto pela conquista do campeonato. [Foi] merecedor, porque acabaram por ser a equipa mais regular ao longo da época. Por isso, têm esse mérito de serem campeões nacionais", elogiou o técnico, que, no ano passado, celebrou o bicampeonato ao serviço dos `leões`.

De volta ao encontro com o Vitória de Guimarães, clube que orientava antes de ingressar no Sporting, em dezembro de 2024, Rui Borges revelou que o boletim clínico do clube não sofreu alterações, pelo que continua sem poder contar com Fresneda, João Simões, Ioannidis, Gonçalo Inácio, que "pode [voltar a] jogar ainda" nesta época, e Hjulmand, que "é difícil" que o faça.

"Daquilo que é o Vitória [de Guimarães], é uma grande equipa que tem uma exigência máxima sempre e em qualquer jogo. Esperamos um jogo difícil, mas acredito que, em nossa casa, queremos muito voltar às vitórias", assumiu.

O Sporting recebe o Vitória de Guimarães na segunda-feira, em partida da 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 20:15, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de António Nobre (AF Leiria).

A equipa orientada por Rui Borges pode, se vencer, voltar a igualar o Benfica, no segundo lugar, ambos com 76 pontos, e manter `viva` a disputa pelo lugar de acesso às pré-eliminatórias da Liga dos Campeões.

Já o Vitória de Guimarães, se pontuar, pode ultrapassar o Moreirense, no sétimo lugar, e vive o seu melhor momento desde que o técnico Gil Lameiras sucedeu a Luís Pinto, após a 25.ª jornada, com três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos.

"Faria tudo Igual"

O treinador do Sporting, Rui Borges, reiterou hoje que os ‘leões’ fizeram o “melhor” nas últimas duas semanas, período em que perderam o campeonato da I Liga de futebol, e admitiu que “se calhar faria tudo igual”.



“Se fazia tudo igual? Se calhar faria. É muito subjetivo estar aqui a dizer que mudava alguma coisa ou não. As coisas são como são. Tentamos sempre fazer o nosso melhor, ter a equipa que achamos melhor no momento, por isso, dentro dos condicionalismos que tivemos é subjetivo estar aqui a dizer se mudava alguma coisa ou não”, comentou o técnico, em Alcochete, durante a antevisão do encontro da I Liga com o Vitória de Guimarães.



O Sporting não vence há cinco jogos e, para o campeonato, vem de uma derrota, com o Benfica (2-1), em Alvalade, e empates com AVS (1-1) e Tondela, último e penúltimo classificados, respetivamente, que o atiraram para terceiro lugar num espaço de duas semanas.



Antes do jogo com os ‘encarnados’, a equipa orientada por Rui Borges estava a lutar pelo título com o FC Porto, que no sábado lhe sucedeu como campeão nacional, e disputava a Liga dos Campeões, onde foi eliminada, nos quartos de final, pelo Arsenal (0-0 em Alvalade e 1-0 em Londres).



Desde o primeiro jogo com os ingleses, a equipa orientada por Rui Borges só venceu o Estrela da Amadora (1-0), perdeu o título para os ‘dragões’ e deixou de depender de si mesma na luta pelo segundo lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões na próxima época.



Ainda assim, na sexta-feira, Rui Borges renovou contrato com o Sporting, até 2028, numa cerimónia em que o presidente do clube, Frederico Varandas, afirmou que, se não tivesse chegado aos quartos de final da ‘Champions’, “tinha tudo” para conquistar o tricampeonato.



“A comunicação entre treinador e presidente é muito honesta, muito saudável, estamos muito bem identificados com o que é desejo [um do outro]”, assegurou Rui Borges, instado a revelar se concordava com as afirmações de Frederico Varandas.



Depois, confrontado com outras afirmações de Frederico Varandas, que assumiu que o clube não tinha profundidade de plantel para disputar os quartos de final da ‘Champions’ sem comprometer a luta pelo título, o técnico esclareceu que isso tem a ver com “a capacidade financeira” das equipas portuguesas para ter “plantéis ao nível dos melhores clubes do mundo e da Europa”.



“Qualquer equipa portuguesa, por mais grande que seja, e somos, nunca vai ter essa capacidade de se equivaler nesse patamar com as melhores do mundo. Agora, da nossa forma, à nossa maneira, fomos muito competentes, orgulhámos todos os sportinguistas e fizemos o melhor dentro das nossas capacidades”, sustentou.