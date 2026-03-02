Rui Borges quer Sporting a jogar sem receio, mas com respeito pelo FC Porto

“É mais um clássico contra uma boa equipa. São jogos sempre disputados e, em alguns momentos, estratégicos. É a primeira parte de 90 minutos e queremos sair a vencer, claramente. Do outro lado, está uma boa equipa, que com toda a certeza virá com essa ambição. Jogamos em casa e queremos dar um passo em frente na eliminatória, teremos de fazer muito por isso”, disse, em conferência de imprensa.



Na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, Rui Borges confirmou os regressos de Debast e Pedro Gonçalves às opções, enquanto Ioannidis ainda está em dúvida e Ricardo Mangas e Kochorashvili permanecem ausentes para o jogo em Alvalade.



“Não se trata de receio, mas de respeito. Cada equipa, à sua maneira, tem a sua força. Temos de estar protegidos para o poderio do adversário e é natural que, em alguns momentos, a partida se torne mais estratégico. Acredito que seja um bom jogo, com duas equipas competitivas e a querer ganhar. Os jogos grandes acabam sempre por ter alguma estratégia a mais, por respeito de parte a parte. Há grandes jogadores dos dois lados e algum deslize pode sair-nos caro”, alertou o treinador.



Rui Borges coloca o favoritismo em “50/50” e rejeitou olhar para o encontro com o Sporting de Braga, para a 25.ª jornada da I Liga, no sábado, tal como não acredita que o FC Porto possa fazer gestão a pensar na partida com o Benfica, no domingo.



“Tenho dúvidas nas duas equipas, mas estou mais preocupado com a minha. A dúvida existe quase sempre, por vezes a almofada diz-nos coisas e de repente mudamos, mas são pequenas coisas e estou muito tranquilo. Nunca fugimos da nossa ideia de jogo. O FC Porto defende muito bem a sua baliza, muito compacto, competitivo e forte nos duelos individuais e a sair em transições. Tem o processo ofensivo bem trabalhado e consegue entrar bastante rápido nas zonas de finalização”, analisou.



Desta forma, o Sporting terá de estar “muito equilibrado”, à semelhança do que fez na visita ao Estádio do Dragão, no Porto, da I Liga, de maneira a poder ultrapassar uma equipa “muito comprometida e intensa” nos momentos de defender a baliza.



“O que motiva a equipa é defender algo que é nosso. Queremos muito disputar a final novamente. A final da Taça de Portugal é muito especial, que assim continue. Somos detentores e queremos muito continuar com o troféu”, salientou o técnico.



Sporting e FC Porto defrontam-se na terça-feira, a partir das 20:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, num encontro da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal de futebol, com a arbitragem de Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.