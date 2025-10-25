Rui Borges reitera que campeonato da I Liga é a Champions do Sporting

"A nossa 'Champions' (Liga dos Campeões) é o campeonato, e é mesmo. Essa é que é a nossa real 'Champions' e temos de entrar com uma atitude competitiva (frente ao Tondela), tal como entrámos no jogo com o Marselha", apontou o técnico, em conferência de imprensa de antevisão do encontro, em Alcochete.



Borges aproveitou, desta forma, a 'boleia' de Pedro Gonçalves, que na sexta-feira transmitiu essa ideia em declarações aos meios de comunicação do clube.



Declarações que tranquilizaram o técnico em relação àquela que assumiu ser a sua "maior dificuldade enquanto treinador": a "mudança de chip" entre os jogos da Liga dos Campeões e do campeonato.



"Fico feliz por o Pote (Pedro Gonçalves) ter dito isso, porque (eu) já o tinha dito também internamente. É bom sentir que o sentimento deles é esse, que também querem assumir a responsabilidade de mudar o chip, que estes jogos temos de ganhar mesmo", esclareceu.



Nesse sentido, apesar de receber o Alverca na terça-feira, nos quartos de final da Taça da Liga, cerca de 48 horas após o apito final, no domingo, o treinador assumiu que vai escalar "a melhor equipa" para a visita ao Tondela.



"Depois, no jogo com o Alverca, para a Taça da Liga, logo se verá o melhor onze. É certo que vamos fazer muitas mudanças. É impossível os jogadores, na sua grande maioria, estarem disponíveis fisicamente para disputar os dois jogos", desabafou Borges.



Quem não estará em nenhum dos encontros, no entanto, é o defesa Zeno Debast, que se lesionou na quarta-feira, na vitória (2-1) dos 'verde e brancos', frente ao Marselha, a contar para a Liga dos Campeões, e "estará fora da equipa, com toda a certeza", nos "próximos três jogos".



Em sentido contrário, Diomande "deu resposta" frente ao Paços de Ferreira, na Taça de Portugal, e contra os franceses, na Champions, o que deixa o técnico "supertranquilo".



"Ele (Diomande) deu resposta em Paços (de Ferreira), (fez) 90 minutos bons, saiu com cãibras antes do prolongamento, mas está bem, (está) disponível" para jogar em Tondela, adiantou o treinador.



O Sporting visita o Tondela no domingo, em partida da nona jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 18:00, no Estádio João Cardoso, em Tondela, e arbitragem de José Bessa, da Associação de Futebol do Porto.



A equipa orientada por Rui Borges vai procurar igualar, à condição, o FC Porto, que visita o Moreirense na segunda-feira, no encerramento da jornada, e lidera o campeonato com 22 pontos, mas três do que os bicampeões nacionais.



Já o Tondela é o penúltimo classificado, com apenas cinco pontos, mas o facto de ser o pior ataque da I Liga, com apenas quatro golos marcados, e a terceira pior defesa, com 14 golos sofridos, não descansa o treinador 'leonino'.



"É a quarta equipa que mais ocasiões (de golo) cria, é a segunda que mais falha, atrás do Sporting. Uma equipa que está supermotivada. (Terem) o pior ataque, a (terceira) pior defesa, pode ser um bocadinho enganador. É estarmos em alerta e ligados para o jogo de Tondela, como estávamos para o jogo de quarta-feira (com o Marselha", advertiu Rui Borges.



