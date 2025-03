Rui Borges só pensa no Sporting campeão

Numa análise à equipa do Estrela da Amadora afirmou: "Vamos defrontar uma equipa que precisa de pontos. Um campo difícil, adeptos fervorosos. Mesmo no passado sempre foi um campo difícil, principalmente para as equipas grandes. É uma equipa que precisa de pontos, muito atlética, forte nas transições, que procura os esquemas táticos ofensivos”.



Desde o início que refere que quer dar o bicampeonato ao Sporting. Se não for é um fracasso? Eis a resposta: "O Sporting vai lutar e fazer tudo para ser campeão. É esse o pensamento. Jamais penso que é um fracasso. Sou muito positivo. O único foco é fazer o melhor e ganhar. O nosso foco, como o dos jogadores, é a reta final e ser campeão".



Sobre as ausências de alguns jogadores na sua equipa realçou: "Não é nada de novo. Têm-nos acontecido esses contratempos. Ultrapassá-los e arranjar forma de sermos competitivos. Temos conseguido isso e honrar ao máximo a camisola que representamos. Não está o Morten, o Morita também não está disponível. Temos os miúdos. Foi o que aconteceu lá atrás. Amanhã não foge a isso. Quem jogar vai dar uma boa resposta".