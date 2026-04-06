Rui Borges sonha com as `meias` da Liga dos Campeões





(Com Lusa)

“Tornar o sonho realidade: é o que queremos. Continuar a marcar o nosso caminho mas, acima de tudo, marcar a história de um grande clube como o Sporting. Acreditamos que podemos continuar a fazer algo diferente, extraordinário”, confessou o treinador.O técnico dos ‘leões’ salientou a vontade de “ser competitivo em tudo”, mas apontou que a sua ‘Champions’ “é o campeonato”, desvalorizando, também, a ausência do capitão Hjulmand, castigado, do desafio, ao afirmar que “quem jogar, dará uma grande resposta”.Apesar de o Arsenal se deslocar a Lisboa depois de duas derrotas consecutivas, que 'custaram' a perda de duas taças internas, o treinador do Sporting acredita que esses resultados “ainda dificultam mais” a tarefa dos ‘verdes e brancos’.“Não acredito que seja a melhor fase para os defrontar, porque o Arsenal é uma grande equipa que quer ganhar tudo. Eles vêm ‘feridos’, mas mais concentrados, rigorosos e a querer dar uma demonstração sua capacidade. Acho que ainda dificulta mais o nosso trabalho, mas nós estamos muito motivados”, alertou o técnico de 44 anos.Apontando as diferenças face à derrota por 5-1 da época transata, Borges quis focar-se no presente, dizendo que o Arsenal está “mais forte”, mas que o Sporting também está “diferente” e salientando que qualquer distração “sairá ‘cara’” aos bicampeões nacionais.“O foco está no presente, não no passado. São duas grandes equipas, em fases diferentes, épocas diferentes. O Arsenal está ainda mais forte, o Sporting está diferente e sabemos as dificuldades que vamos encontrar. O rigor e foco têm de ser máximos pois qualquer distração nossa vai sair ‘cara’”, vincou.Numa conferência de imprensa focada no regresso de Gyökeres ao Estádio José Alvalade, Rui Borges salientou que o Sporting terá de conseguir ‘travar’ o sueco “dentro do coletivo” e que por muito que o possam conhecer, “os grandes jogadores fazem sempre a diferença”, mostrando-se confiante que qualquer um dos seus centrais conseguirá “dar resposta”.O treinador do Sporting disse, ainda, esperar uma boa receção a Gyökeres, considerando que a saída do internacional sueco, no verão passado, foi “como deveria ter sido”.“Será bem recebido por todos nós, porque marcou a historia do Sporting e do campeonato português e merece esse reconhecimento. O Viktor era um jogador importante para nós […] é chegar e perceber que no fim tudo foi como deveria ter sido. O futebol é isto: jogadores e treinadores mudam mas o Sporting continua a ganhar e a ser um grande clube”, rematou.O técnico afirmou, também, não haver favoritismos nesta eliminatória entre “equipas com trajetos muito positivos”, que se respeitarão mutuamente.“Nesta fase não se pode dar favoritismo a ninguém. São duas grandes equipas que marcaram positivamente o seu trajeto. Eles ganharam nove jogos, o Sporting venceu os jogos todos em casa e ficou nos oito primeiros. Vai haver respeito de parte a parte”, disse.Esta ideia foi suportada por Maxi Araújo, que afirmou que o Sporting está “preparado” e “num bom momento” e que acredita que os ‘leões’ poderão conseguir a primeira presença nas ‘meias’ da sua história.Já sobre o ex-colega Gyökeres, Araújo afirmou que alguns jogadores do Sporting “trocaram mensagens” com o sueco e que será “lindo” reencontrá-lo.“Todo o grupo ficou contente pelo Viktor, ele fez coisas enormes por nós e ficámos muito felizes. Não troquei mensagens com ele, mas creio que alguns sim e vai ser lindo vê-lo amanhã”, afirmou.O Sporting recebe, esta terça-feira, o Arsenal em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol no Estádio José Alvalade, em Lisboa, com início previsto para as 20:00 e arbitragem do alemão Daniel Siebert.