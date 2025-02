Rui Borges. "Temos de ser uma equipa muito corajosa e ambiciosa"

Depois de empatar na visita ao FC Porto (1-1), mantendo a liderança no campeonato, com quatro pontos sobre o perseguidor Benfica, o campeão português terá pela frente uma "grande equipa", apesar de estar 'afundada' no 11.º lugar da Liga alemã.



"Houve uma mudança de treinador (Niko Kovac), tem muitos jogadores da época passada e estiveram na final da Champions. É uma grande equipa, independentemente do momento no campeonato. Vai haver mudança, estão a agarrar-se a uma ideia nova e estrutura diferente", analisou o técnico 'verde e branco', em conferência de imprensa.



E acrescentou: "Tem uma frente de ataque muito forte e nós temos que ser uma equipa muito ambiciosa e corajosa".



O capitão Morten Hjulmand vai estar ausente do desafio, devido a castigo, ao contrário do médio japonês Morita e do ponta de lança sueco Viktor Gyökeres, que estão aptos, com Rui Borges a deixar elogios aos "dois melhores jogadores do campeonato".



"(Hjulmand) é um jogador importante. O Viktor (Gyökeres) e o Morten são os dois melhores jogadores do campeonato. É o capitão e uma baixa importante para o grupo pela sua personalidade e qualidade individual. Acredito que quem jogar vai ser capaz de substituir o Morten e ajudar a equipa", afirmou.



O guarda-redes Rui Silva, reforço de 'inverno' proveniente dos espanhóis do Bétis, poderá fazer a estreia na 'Champions', embora o técnico não tenha revelado se irá constar entre os titulares.



"Está preparado para jogar seja que jogo for. Talvez tenha um pouco mais de ansiedade, é um sonho de qualquer jogador estar na maior competição de clubes. Ansioso para saber se vai jogar, porque não sabe. Está claramente adaptado e está muito bem integrado", terminou.



O Sporting recebe na terça-feira o Borussia Dortmund, em encontro da primeira mão do play-off de apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões, que será arbitrado pelo norueguês Espen Eskas.