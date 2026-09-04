Rui Borges vê Suárez "a sorrir todos os dias"





Com Lusa

“Eu vejo o jogador completamente focado. Não é a 100%, é a 200%. E a resposta dele em jogo dita mesmo isso. No dia a dia vejo-o supermotivado, superfocado nos comportamentos individuais e coletivos da equipa, a ajudar os colegas e com a ambição enorme que lhe é característica para fazer a diferença”, vincou o treinador dos ‘leões’, em conferência de imprensa, na Academia Cristiano Ronaldo.O avançado Luis Suárez protagonizou a ‘novela’ de verão no clube de Alvalade, que começou com um candidato a presidente dos turcos do Fenerbahçe a apresentá-lo como ‘trunfo’ numas eleições que acabou por não vencer, numa altura em que o ponta de lança estava integrado na seleção colombiana a disputar o Mundial2026.De volta ao Sporting, protagonizou um episódio de alegada indisciplina num treino, desmentido pelo treinador, Rui Borges, que saiu sempre em defesa do seu jogador.Também o presidente do clube, Frederico Varandas, defendeu publicamente o avançado, mas o melhor marcador do Sporting na época passada foi recebido pelos adeptos do próprio clube com um coro de assobios, quando entrou em campo, na segunda jornada, frente ao Vitória de Guimarães, e não tem sido visto a sorrir nos festejos dos três golos que já anotou nesta época ou no final dos encontros.“Eu vejo-o sorrir, vocês é que não o veem sorrir. Eu estou com ele todos os dias. Para mim, é subjetivo. Ele não é obrigado [a sorrir], eu também não estou sempre a sorrir”, desvalorizou Rui Borges, em Alcochete, durante a antevisão do encontro com o Nacional.O Sporting recebe os madeirenses no sábado, em partida prevista para as 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.O Nacional vista os ‘leões’ orientado por um treinador interino, Bruno Abreu, após o despedimento de João Gião, que não resistiu, à quarta jornada, a duas derrotas consecutivas, contra Vitória de Guimarães (1-0) e Estrela da Amadora (3-2), embora tenha somado quatro pontos na visita ao Santa Clara (2-2) e na receção ao Estoril Praia (2-0).A “indefinição” que resulta da mudança de técnico nos insulares ‘obrigou’ a equipa técnica do Sporting a focar-se mais em “características individuais” dos jogadores do adversário de sábado e detalhes que podem acontecer “independentemente do treinador” na preparação do encontro.“Acreditamos que, apesar de tudo, com a mudança de treinador, que há sempre ali uma mudança de estímulo, que [o Nacional] será uma equipa bastante competitiva, seja em que estrutura for, num bloco médio, às vezes baixo, acreditamos nós, até porque jogamos em casa e queremos empurrar o adversário sempre para trás”, apontou Rui Borges.O Sporting procura somar a quarta vitória consecutiva no campeonato, após a entrada ‘em falso’ na visita ao Estrela da Amadora, a que se seguiram triunfos contra Vitória de Guimarães (3-2, casa), Alverca (3-1, casa) e Rio Ave (4-0, fora).A equipa orientada por Rui Borges segue em segundo lugar na I Liga, com 10 pontos, a dois do líder, o FC Porto.Já o Nacional, com os quatro pontos conquistados, ainda por João Gião, ocupa o 10.º lugar, em igualdade com o Sporting de Braga (nono, menos dois jogos) e o Moreirense (11.º, menos um jogo).