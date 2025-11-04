Sporting
Futebol Internacional
Rui Silva segura empate do Sporting em Turim
O Sporting empatou esta terça-feira a uma bola na visita ao terreno da Juventus, depois de ter estado em vantagem no jogo da quarta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, disputado em Turim.
No Estádio da Juventus, a partida começou numa toada morna e de estudo por parte de ambas as equipas, mas rapidamente aqueceu e foi a equipa italiana que primeiro chegou à baliza de Rui Silva. Após um cruzamento largo de McKennie, Vlahovic rematou de primeira, mas com pouco ângulo, para a defesa a dois tempos do guarda-redes dos leões.
Na resposta, o Sporting marcou. Pedro Gonçalves descobriu Trincão entrelinhas, o português abriu em Maxi, que apareceu muito bem na esquerda e, dentro da área, rematou cruzado, tendo a bola ainda batido no poste antes de entrar.
Praticamente no minuto seguinte, Trincão teve no pé direito a hipótese de ampliar o marcador. Vagiannidis incorporou-se no ataque e deu para Trincão, com o português a invadir a área antes de acertar na trave da baliza de Di Gregorio.
A equipa italiana pareceu ter acordado para a partida e por duas vezes esteve perto do empate. Numa jogada de insistência da Juventus, Kalulu teve tempo para cruzar e Vlahovic cabeceou com muito perigo, mas Rui Silva esticou-se todo e defendeu. Na sequência, novo remate de Vlahovic a obrigar Rui Silva a aplicar-se, defendendo a bola para canto.
O Sporting procurou colocar água na fervura, mas após tanta insistência a 'Juve' empatou a partida aos 34 minutos. Jogada rápida pelo flanco esquerdo do ataque da turma italiana com Khéphren Thuram a cruzar para Vlahovic finalizar de primeira, sem hipótess para Rui Silva.
Perto do intervalo, Francisco Conceição esteve perto da reviravolta. Lance de Yildiz, que fugiu de Quenda ao longo da linha de fundo e passou para a grande área, Vlahovic deixou a bola passar para Francisco Conceição, que rematou na passada com a bola a sair ao do poste da baliza leonina.
No reatar do encontro e numa perdida de bola do Sporting no meio campo italiano, e após um contra-ataque rápido, Maxi Araujo tirou o golo quase certo a Francisco Conceição, com um corte in extremis. A Juventus entrou fortíssima na segunda metade do jogo.
Ao minuto 56, o Sporting respondeu ao domínio da 'Juve'. Pedro Gonçalves avançou bem pela esquerda e passou para Hjulmand, que abriu em Quenda. O jovem leão fez um cruzamento-remate que Di Gregorio agarrou com facilidade. Praticamente no minuto seguinte, Trincão fez um cruzamento venenoso para Pedro Gonçalves, obrigando Di Gregorio a voar para socar a bola.
À passagem do minuto 67, Rui Borges mexeu na equipa e fez entrar Eduardo Quaresma e Geny Catamo para os lugares de Quenda e Georgios Vagiannidis. O treinador dos leões mudou o lado direito todo na tentativa de tapar os venenosos ataques da Juventus por essa banda. Pouco depois entrou Luis Suárez para o lugar de Fotis Ioannidis. Rui Borges voltou a mexer aos 82 minutos, fazendo entrar Alisson e Morita para os lugares de João Simões e Pedro Gonçalves.
Ao minuto 85, Luis Suárez desceu no terreno e lançou Geny Catamo que, à entrada da área, rematou de pé esquerdo com a bola a bater na malha lateral. Nos descontos, Rui Silva, com uma grande defesa, evitou o segundo da Juventus após cabeceamento à queima-roupa de Jonathan David.
O Sporting esteve melhor na segunda parte na posse de bola, embora perdendo muitos passes no último terço do terreno, mas a equipa da Juventus também se fechou bem.
Com este resultado, os bicampeões portugueses, que na próxima jornada recebem os belgas do Club Brugge, empataram pela primeira vez na fase de liga, após triunfos sobre Kairat Almaty e Marselha e um desaire com o Nápoles, ocupando provisoriamente a 10.ª posição, com sete pontos.
