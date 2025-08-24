Russo Sergey Grankin reforça voleibol do Sporting

O experiente jogador, de 40 anos, fez parte da seleção da Rússia que conquistou o ouro em Londres2012 e o bronze em Pequim2008, além de ter sido duas vezes campeão europeu, em 2013 e 2017, e vice-campeão mundial em 2007.



“Já sabia que era uma grande organização, mas não conseguia imaginar [que era assim]. Quando cheguei, fiquei chocado e pensei: ‘Uau, isto é muito bom’”, disse o distribuidor, aos canais de comuniação do clube 'leonino'.



Ao nível de clubes, Grankin foi finalista da Liga dos Campeões em 2009/10 e venceu três vezes a Taça CEV, tendo ainda sido campeão nacional na Rússia e na Alemanha.



“Foi campeão olímpico, é um atleta de um nível excecional. Por si só, não traz o rendimento certo associado, é uma expectativa nossa. O Sergey demonstrou, desde o primeiro momento, uma vontade muito grande de vir. Adorou tudo o que foi mostrado sobre o clube e isso foi decisivo. Um atleta desta craveira querer juntar-se a nós diz muito do comprometimento com que chega. Deixa-nos com muita felicidade”, referiu o coordenador do voleibol dos ‘leões’, João Fidalgo.

