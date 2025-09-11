SAD do Sporting apresenta lucros de 20 milhões de euros
A SAD do Sporting anunciou esta quinta-feira as contas anuais que tiveram resultados positivos na ordem dos 20 milhões de euros. É o quarto ano seguido em que a SAD sportinguista tem bons resultados financeiros.
Com o resultado da temporada 24/25 anunciado à CMVM, o clube de Alvalade chega a um valor acumulado superior a 80 milhões de euros no que diz respeito aos últimos quatro exercícios financeiros do clube.
Um ano em que a equipa se destacou pela conquista do bicampeonato e da Taça de Portugal. Alcançou o playoff da Liga dos Campeões e ainda viu Ruben Amorim sair para o Manchester United por 11 milhões de euros.
A senda de quatro anos consecutivos com resultados positivos em termos financeiros é inédita no Sporting.