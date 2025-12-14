Salvador Blopa renova com o Sporting até 2030 e com cláusula de rescisão de 80ME

"O Sporting Clube de Portugal renovou contrato com Salvador Blopa até 2030, tendo fixado a sua cláusula de rescisão nos 80 milhões de euros", informou o clube bicampeão nacional em título na sua página oficial.



O extremo, que se estreou pelo Sporting na goleada ao FC Alverca nos quartos de final da Taça da Liga, em 28 de outubro, num jogo em que marcou dois golos, mostrou a satisfação pelo voto de confiança do clube.



"É um sentimento único. Sinto que o clube está a apostar cada vez mais em mim, isso deixa-me muito contente e, agora, prometo mais trabalho e dedicação", referiu Blopa, citado pelos meios de comunicação do Sporting.



Depois da titularidade diante do FC Alverca, Blopa voltou a ser chamado por Rui Borges para o jogo da Taça de Portugal com o Marinhense (3-0), novamente de início, e como suplente utilizado em dois jogos da 'Champions', com o Club Brugge e Bayern Munique.



"Tem sido uma roda gigante de grandes emoções. É bom para o meu crescimento e estou muito feliz por ter conseguido concretizar estes sonhos. Sempre tive as minhas ambições, mas estava focado no dia-a-dia e na minha evolução e não esperava que este dia chegasse assim tão cedo", disse ainda o jogador.



O extremo, que tem como referência Geny Catamo, é mais um dos jogadores da formação leonina a chegarem à equipa principal.



Pelas seleções, Blopa conta com 24 internacionalizações, nove pela equipa de sub-19 e 15 pela de sub-18, com um total de cinco golos marcados.