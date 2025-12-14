Sporting
Salvador Blopa renova com o Sporting até 2030 e com cláusula de rescisão de 80ME
O futebolista internacional português sub-19 Salvador Blopa, de 18 anos, já utilizado nesta época na equipa principal do Sporting, renovou hoje com os 'leões' até 2030, com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.
"O Sporting Clube de Portugal renovou contrato com Salvador Blopa até 2030, tendo fixado a sua cláusula de rescisão nos 80 milhões de euros", informou o clube bicampeão nacional em título na sua página oficial.
O extremo, que se estreou pelo Sporting na goleada ao FC Alverca nos quartos de final da Taça da Liga, em 28 de outubro, num jogo em que marcou dois golos, mostrou a satisfação pelo voto de confiança do clube.
"É um sentimento único. Sinto que o clube está a apostar cada vez mais em mim, isso deixa-me muito contente e, agora, prometo mais trabalho e dedicação", referiu Blopa, citado pelos meios de comunicação do Sporting.
Depois da titularidade diante do FC Alverca, Blopa voltou a ser chamado por Rui Borges para o jogo da Taça de Portugal com o Marinhense (3-0), novamente de início, e como suplente utilizado em dois jogos da 'Champions', com o Club Brugge e Bayern Munique.
"Tem sido uma roda gigante de grandes emoções. É bom para o meu crescimento e estou muito feliz por ter conseguido concretizar estes sonhos. Sempre tive as minhas ambições, mas estava focado no dia-a-dia e na minha evolução e não esperava que este dia chegasse assim tão cedo", disse ainda o jogador.
O extremo, que tem como referência Geny Catamo, é mais um dos jogadores da formação leonina a chegarem à equipa principal.
Pelas seleções, Blopa conta com 24 internacionalizações, nove pela equipa de sub-19 e 15 pela de sub-18, com um total de cinco golos marcados.
