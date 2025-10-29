"Salvador Blopa vive e respira futebol", diz o primeiro treinador Jorge Martins

"Ele adora futebol, é a sua prioridade desde sempre. Estou com ele desde os seis anos e ele faltava às festas de anos dos amigos para ir aos jogos. Primeiro o futebol e depois tudo o resto", disse Jorge Martins, que foi seu treinador no GDR Fontaínhas.



Jorge Martins define o avançado, de 18 anos, nascido em Cascais e com origens guineenses, desde os nove nas camadas de formação dos 'leões', como um jogador com "uma capacidade técnica muito alta" e "muito trabalhador".



Ainda para o treinador, Salvador Blopa, que esteve em evidência com os seus dois golos ao Alverca, para a Taça da Liga (6-1), "alia ainda a sua grande capacidade de trabalho com o ser humilde e reconhecer as pessoas que o ajudam".



"Trabalhava sempre muito e não metia as culpas em ninguém. Achava que ele é que tinha de trabalhar ainda mais. Acho que, também por isso, é mais merecido. Pelo trabalho e esforço que foi tendo nestes anos", disse Jorge Martins.



Jorge Martins considera Salvador Blopa um miúdo que "anda sempre a rir, para além de andar sempre bem disposto" e que, do ponto de vista físico, "sempre foi fininho e mais magrinho do que os outros, mas agora deu um pulo e está noutro patamar".



A estreia a titular pelo Sporting na terça-feira acabou por constituir uma meia surpresa para Jorge Martins, que admitiu que o desejo dos treinadores dos escalões de formação é sempre esse, ver os seus jogadores chegar às equipas principais.



"A estreia (pela equipa principal do Sporting) era um sonho, mas não contávamos que fosse tão cedo. Nem que fosse assim tão de repente. Ele deu um pulo grande quando passou para os sub-19, porque até lá não era sempre ele a jogar nem o que tinha mais minutos", disse.



Salvador Blopa, com 1,88 metros de altura, pode jogar nas duas alas e é um jogador que tem ainda um remate fácil e apetência para o golo. A chamada à equipa principal do Sporting ficou a dever-se à sua polivalência, bem como aos desempenhos na equipa B e na seleção de sub-18.



