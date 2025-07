Samara Lino reforça equipa do Sporting

Os vice-campeões nacionais anunciaram a contratação de Samara Lino após duas épocas no emblema de Torres Vedras, no qual se destacou e conquistou uma Taça de Portugal.”, manifestou a médio, citada pelos meios de comunicação dos verdes e brancos.Samara, de 26 anos, que esteve recentemente com a seleção portuguesa no Europeu2025 feminino, na Suíça, mas na condição de não inscrita, deixou claro que quer ganhar títulos.”, expressou a antiga jogadora do Torreense, que conta apenas com uma internacionalização pela principal seleção das quinas.Nascida no Brasil, a médio centro conta com passagens pelo Clube de Albergaria, o Völsungur, da Islândia, e ainda no futebol universitário dos Estados Unidos.”, concluiu