Sarabia chamado à seleção espanhola para jogos do Mundial2022

De fora das opções do selecionador Luis Enrique, que voltou a poder contar com o jovem Ansu Fati, após uma operação ao joelho, ficou o lateral do Sporting Pedro Porro, que se lesionou na quarta-feira no encontro frente ao Besiktas, da quarta jornada do grupo C da Liga dos Campeões, no qual Sarabia marcou um dos golos que deram a vitória aos "leões" por 4-0.



Os dois jogadores leoninos foram chamados por Luís Enrique no início de outubro para a fase final da Liga das Nações, competição vencida pela França, após um triunfo por 2-1 sobre a Espanha no jogo decisivo.



Para os encontros frente à Grécia e à Suécia, agendados para 11 e 14 de novembro, respetivamente, Luis Enrique não pode contar com os lesionados Marcos Llorente, Pedri, Ferran Torres, Mikel Oyarzabal e Gerard Moreno.



A Espanha ocupa a segunda posição do grupo B da zona europeia de apuramento para o Mundial2022, com 13 pontos, menos dois do que a Suécia, que lidera, e mais quatro do que a Grécia, que é terceira.