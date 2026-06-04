Silas Andersen é reforço do Sporting

O Sporting vai pagar uma verba fixa de 7,250 milhões de euros e mais 2,750 em variáveis. O contrato é válido até 2031 e o jogador fica blindado com uma cláusula de 80 milhões de euros, sabe a RTP Antena 1.





Silas Andersen, uma das figuras do Hacken, chega aos leões com a época em andamento, tendo somado três golos em 11 jogos ao serviço da equipa sueca.

Depois de Zalazar, Issa Doumbia e Pedro Lima, os leões garantem o acordo total com o médio dinamarquês, de 21 anos, que há muito se encontrava referenciado.