Soares Franco: Ao Sporting falta união nos momentos decisivos

Mário Aleixo - RTP Comentários 05 Jul, 2019, 12:27 / atualizado em 05 Jul, 2019, 12:27 | Sporting

Filipe Soares Franco foi eleito presidente do Sporting Clube de Portugal a 19 de outubro de 2005 para o triénio 2006-2009 com 74,2% dos votos, numa eleição a que compareceram 8100 sócios. No dia 8 de Janeiro de 2009 anunciou que não se recandidatava ao cargo, que terminou a 5 de junho de 2009, sucedendo-lhe José Eduardo Bettencourt.



No ano em que o clube festeja 113 anos de existência o ex-líder do clube de Alvalade deseja que o Sporting faça mais 113 anos com uma massa associativa de grande qualidade, fé e dedicação num tempo em que “o clube está retomar o bom caminho”.



O carismático sportinguista olha para o passado recente e constata que “há mais de 10 anos que o clube não está unido” e adverte para o facto de “nem todos são obrigados a ter a mesma opinião mas isso não significa que se seja radical”.





Sobre o futuro próximo da equipa principal de futebol, em declarações ao jornalista Nuno Matos, Filipe Soares Franco reconhece que “há um esforço para reforçar o grupo” em simultâneo com a necessidade de assegurar a sustentabilidade económica do clube”.









“Ter no futuro uma equipa mais forte sem precipitações” é o mote que deixa a todos os sportinguistas.“Fazer melhor no campeonato é o objetivo de todos, com ou sem Bruno Fernandes”, porque essa decisão cabe apenas ao jogador.Quanto à decisão dos sócios de decidirem sobre a expulsão de Bruno de Carvalho de associado do clube, sábado em Assembleia Geral, Filipe Soares Franco deixa isso entregue à consciência de cada um mas uma coisa assegura: “Ninguém tem medo que ele (Bruno de Carvalho) volte, porque mesmo que isso aconteça nunca mais será presidente do Sporting Clube de Portugal”, disse a concluir.